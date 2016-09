Bundesbank warnt vor einfachen Antworten: Ist der EZB-Kurs ungerecht?

Die Europäische Zentralbank (EZB) enteignet die Sparer und macht die Reichen reicher – sagen Kritiker der ultralockeren Geldpolitik. Ganz so einfach sind die Zusammenhänge nicht – sagt die Bundesbank und wirbt in ihrem jüngsten Monatsbericht für mehr Ausgewogenheit in der Beurteilung des Billiggeld-Kurses.

Fakt ist: Das viele Notenbank-Geld ist seit Jahren der Schmierstoff für die Börsen. Der Dax etwa legte – allerdings nach vorherigem Absturz in der Finanzkrise – seit November 2011 um weit über 60 Prozent zu. Damals übernahm Mario Draghi die Führung der EZB – und seine überraschende Zinssenkung zum Amtsantritt sollte nicht der letzte Paukenschlag des Italieners bleiben. Die Zinsen sind inzwischen praktisch abgeschafft, mit Anleihenkäufen im großen Stil verknappt die EZB zudem auf diesem Feld das Angebot.

Fakt ist aber auch: Das Zinstief heizt die Preise an den Immobilienmärkten an, weil „Betongold“ so gefragt ist wie lange nicht und Kredite von der Bank kaum noch etwas kosten. Vor allem wer Häuser, Wohnungen und Aktien besitzt, konnte also sein Nettovermögen - abzüglich von Schulden – in den vergangenen Jahren mehren.

Das schürt auch deswegen Neid, weil die Nettovermögen in Deutschland sehr ungleich verteilt sind, wie die Bundesbank schon in ihrer jüngsten Studie „Private Haushalte und ihre Finanzen“ feststellte. „Vermögen ist in Deutschland im internationalen Vergleich überdurchschnittlich ungleich verteilt“, bekräftigte die Notenbank im Monatsbericht.

Geht also die Schere zwischen Arm und Reich weiter auf, weil Europas Währungshüter im Kampf gegen Mini-Inflation und Konjunkturschwäche die Geldpolitik bis an ihre Grenzen ausreizen? „Die vielerorts zu lesende Aussage, die geldpolitischen Sondermaßnahmen hätten erwiesenermaßen die Ungleichheit erhöht, lässt sich nicht erhärten“, betonen Bundesbank-Ökonomen. „Sie wird aus Betrachtungen abgeleitet, die auf einer unstatthaften Pars-pro-toto-Annahme basieren.“

Für eine ausgewogene Sicht der Dinge machte sich wiederholt schon Bundesbank-Präsident Jens Weidmann stark – auch wenn er den Anti-Krisen-Kurs der EZB, über den er mitentscheidet, durchaus kritisch sieht. Im April zum Beispiel bekräftigte er in einer Rede: „Natürlich kann ich die Sorgen der Sparer nachvollziehen, die derzeit auf ihre sicheren Anlagen kaum oder keine Erträge erhalten.“

Doch Deutschlands oberster Währungshüter erinnerte: „Wir alle sind aber nicht nur Sparer, sondern auch Arbeitnehmer, Häuslebauer, Steuerzahler und Unternehmer – und aus dieser Perspektive erscheinen die niedrigen Zinsen nicht nur negativ.“

Im Monatsbericht argumentiert die Bundesbank: „Neben Vermögenspreisen wirken sich geldpolitische Maßnahmen generell und die Sondermaßnahmen der letzten Jahre im Speziellen auch auf die konjunkturelle Entwicklung, die Beschäftigung, die gesamtwirtschaftliche Unsicherheit und das Vertrauen der Marktteilnehmer aus.“

Wenn sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt verbessere, komme das gerade ärmeren Haushalten zugute. „Geldpolitische Maßnahmen, die das Arbeitslosigkeitsrisiko senken, haben daher ein großes Potenzial, Verteilungsungleichheit zu senken“, schreiben die Bundesbank-Volkswirte. Wer einen Job findet, weil es am Arbeitsmarkt besser läuft, kann sein Haushaltseinkommen steigern und hat eher die Chance, auch langfristig Vermögen aufzubauen – so die Theorie.

Insgesamt, so das Fazit der Bundesbank-Ökonomen, „erscheint es zumindest sehr zweifelhaft, dass die expansiven geldpolitischen Sondermaßnahmen der letzten Jahre in der Gesamtschau die Ungleichheit erhöht haben“. Schließlich sei auch schwer abschätzbar, was passiert wäre, wenn die Geldpolitik nicht eingegriffen hätte. EZB-Präsident Draghi ist überzeugt, eine Deflation im Euroraum verhindert zu haben – also eine Abwärtsspirale aus immer stärker schrumpfenden Preisen und wirtschaftlicher Talfahrt.

Preisstabilität bei einer Inflation „unterhalb von, aber nahe bei 2,0 Prozent“ – ihren Auftrag trägt die EZB wie ein Mantra vor sich her. Die Kritik an dieser Festlegung ist jedoch lauter geworden. Schließlich verharrte die Teuerung im Euroraum trotz der Geldflut seit Monaten im Keller.

„Mittlerweile wird die Unzulänglichkeit der Inflationssteuerung immer deutlicher“, analysiert Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer. „Schließlich kann eine Notenbank die Inflation auf Sicht von ein bis zwei Jahren nur bedingt beeinflussen.“