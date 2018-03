Die Aussage des Helaba-Chefs, das Geschäftsmodell der Bank sei ausgewogen, muss man nicht teilen. Auch eine veränderte Bilanzierung zaubert die Immobilienlastigkeit nicht weg. Sollte die Baubranche in die Krise rutschen, könnte das im Extremfall zu hohen Verlusten führen – so wie das die Schiffsfinanzierer erfahren mussten; die HSH Nordbank ist wegen der Krise der Containerschifffahrt beinahe zusammengebrochen.

Doch hat die Frankfurter Landesbank über Jahre hinweg bewiesen, dass sie ihre Risiken im Griff hat. Der Vorstandschef weist auch immer wieder darauf hin, wie wichtig in einer solchen Situation „verantwortungsvolles Handeln“ ist. Erst wenn ein Institut Wachstum vor Solidität setzt, ist Gefahr im Verzug – und das droht unter Herbert Hans Grüntker mit Sicherheit nicht.

Auf der anderen Seite bietet die Spezialisierung auf „Betongold“ durchaus große Chancen: Die Branche boomt angesichts der niedrigen Zinsen und der gut laufenden Konjunktur weltweit. Und in den Jahren der Finanzkrise mussten viele Spezialfinanzierer aufgeben – in diese Lücken können nun kapitalstarke Konkurrenten stoßen. Und wenn die Helaba im Kreditgeschäft verstärkt auf Syndizierung setzt, also die Finanzierungen zum Teil an Sparkassen – ihre Kunden und Eigentümer – weiterreicht, so hilft sie damit der gesamten Finanzgruppe. Denn die Sparkassen wissen angesichts der Negativzinsen häufig gar nicht, wohin mit den Anlagegeldern der Sparer – die Helaba könnte ihnen so eine attraktive Anlage-Alternative bieten.