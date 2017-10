Online-Handel: Kampf der Drogerieartikel-Händler: Babynahrung geht nach China

Auch bei den Drogeriemärkten geht der Trend immer mehr in Richtung Online-Handel. Der Marktführer dm und auch Rossmann bieten für Kunden mittlerweile versandkostenfreie Bestellmöglichkeiten in die Filialen an. Noch ist es ein Randgeschäft, doch der Umsatz wächst kräftig.

Wer in der Frankfurter Innenstadt in einen Drogeriemarkt geht, der findet häufig keine hochwertige Babynahrung mehr – alles ausverkauft. Denn: Viele Touristen, vor allem aus Asien, sind ganz scharf auf die deutschen Qualitätsprodukte und decken sich auf Vorrat damit ein. Auch Zwischenhändler, die auf der Durchreise vom Frankfurter Flughafen mal schnell in die Stadt fahren, seien da unterwegs, meint Andreas Spörl, bei dm Gebietsverantwortlicher für die Region Frankfurt. „Wir empfehlen den Filialleitern, die Abgabemengen zu beschränken. Bevor wir leergekauft werden, versuchen wir auch mehr Babynahrung vorzuhalten.“

Großpackung Windeln

Auf die verstärkte Nachfrage aus Asien hat dm reagiert: mit einem Online-Angebot extra für China. Auf einer von der Handelsplattform Alibaba betriebenen Website werden 140 Produkte online angeboten. Was die Chinesen freut, kommt auch in Deutschland an: Kunden bestellen bevorzugt im Internet, von Schminke über Taschentücher bis hin zu Babytoilette oder Hundenahrung. 14 000 Produkte sind erhältlich, 1500 mehr als in den Läden. „Das reicht von der Tiernahrung über die Großpackung Babywindeln bis hin zu technischen Artikeln und Fotobüchern“, sagt Kerstin Erbe, dm-Geschäftsführerin und zuständig für Produktmanagement. dm bietet Kunden eine kostenlose Lieferung in die nächste Filiale an. Der Service werde gut angenommen, „so dass wir uns entschieden haben, das Angebot weiterzuführen“, sagt Erbe. Der aktuelle Umsatzanteil des Online-Geschäfts liege zwar noch im niedrigen einstelligen Bereich, doch der Zuwachs lag im vergangenen Jahr bei 80 Prozent. Vor allem Bestellungen in die Filialen stiegen: „Wir konnten den Anteil an Lieferungen in die dm-Märkte um 30 Prozent steigern“, sagt Erbe.

Auch Konkurrent Rossmann ist im Online-Handel aktiv und bietet eine versandkostenfreie Lieferung in die Filiale ab 20 Euro Bestellwert an. Wer nach Hause bestellt, muss Ware im Wert von 69 Euro ordern.

Auch im Marketing spielen bei den Drogerieriesen Kanäle wie Youtube, Facebook oder Instagram eine immer größere Rolle. Bloggerinnen zeigen hier in Videos die Anwendungsmöglichkeiten der Kosmetikprodukte und werben auf Schönheitsmessen wie der „Glow“ bei jungen Frauen um Aufmerksamkeit. Gerade dm setzt auf diese Schiene: Eine exklusive Kosmetiklinie von Judith Williams ist neu im Programm sowie Produkte der Marke L.O.V. Auch hat man für die Beratung in den Filialen Visagistinnen ausgebildet. In Erklärvideos auf Youtube zeigen sogenannte „Influencerinnen“ zum Beispiel Schminktechniken. Die Beautymessen funktionieren als Promi-Event: „Viele Mädchen sind begeistert, ihre Bloggerin einmal zu treffen“, sagt Erbe.

Im Bio-Lebensmittelbereich dagegen hat der Hype ausgesetzt. Wo es noch im letzten Jahr seitens dm hieß, man wolle demnächst die 10-Prozent-Marke vom Umsatz knacken, zeigt sich die Drogeriekette heute zurückhaltend: „Man muss auch sehen, die Kunden kommen nicht zu uns wegen der Bio-Lebensmittel, sie nehmen sie nebenbei mit“, sagt Erbe. Nach der Konkurrenz von Discountern wie Aldi und Lidl gefragt, sagt sie: „Wir sind keine Nahversorger, aber wir sehen weitere Verzahnungsmöglichkeiten zwischen den Themen gesunde Ernährung und Schönheit.“ Es gebe derzeit keine Pläne, den Handel mit Nahrungsmitteln strategisch auszuweiten. Der Umsatz stieg im Geschäftsjahr 2016/2017 (das am 30. September endete) um 5,7 Prozent auf 10, 26 Milliarden Euro.

40 000 Mitarbeiter

In Hessen unterhält dm 167 Filialen, 28 davon in Frankfurt. Im vergangenen Jahr kamen ein Umzug von der Zeil zur Konstablerwache sowie ein neuer Markt im Frankfurter Ostend hinzu. Die 29. Filiale soll am Montag im Henninger-Turm eröffnet werden. In Deutschland hat dm 1892 Filialen und knapp 40 000 Mitarbeiter. Der Branchenriese ist auch im europäischen Ausland aktiv und wächst vor allem in Osteuropa stark. Weltweit arbeiten 59 000 Mitarbeiter für den Konzern.