Fernverkehr: Kleines Start-up-Unternehmen fordert die Deutsche Bahn heraus

Der Countdown läuft: Nur noch wenige Stunden – dann wird sich morgen früh um 06:21Uhr erstmals der „Locomore 1818“ in Bewegung setzen, um mit maximal 200 km/h nach Berlin zu fahren. Kommt nichts dazwischen, wird der orangefarbene Zug um 08:30Uhr in Frankfurt-Süd Halt machen und anschließend über Hanau, Fulda, Kassel, Hannover und Wolfsburg um 13:32Uhr die Endstation Berlin-Lichtenberg erreichen. Um 14:29Uhr geht es dann als „Locomore 1819“ wieder zurück nach Stuttgart. Ankuftszeit: 21:29Uhr.

So soll der Locomore von morgen an Tag für Tag einmal hin- und zurückfahren. Ein Zugpaar täglich. Das klingt banal. Ist es aber nicht. Denn obwohl die Öffnung des deutschen Bahnmarktes schon 22 Jahre zurückliegt, gibt es im hiesigen Schienen-Fernverkehr immer noch so gut wie keinen Wettbewerb – die staatseigene Deutsche Bahn AG kommt auf einen Marktanteil von sage und schreibe 99 Prozent. Nur sehr wenige haben in diesen 22 Jahren versucht, dem Staatskoloss Konkurrenz zu machen. Wer es gewagt hat, ist zumeist auf dem Abstellgleis gelandet. Zuletzt der gelb-blaue Interconnex des milliardenschweren französischen Verkehrskonzerns Transdev, der immerhin zwölf Jahre lang von Leipzig über Berlin nach Rostock fuhr, und im Herbst 2014 aufgab. Als Konkurrenten der mächtigen DB AG haben im Fernverkehr nur zwei Anbieter überlebt: der Schnellzug Thalys, der – von Paris kommend – in Aachen, Köln und einigen Städten des Ruhrgebiets haltmacht. Und der Hamburg-Köln-Express (HKX), der auch aufgrund der Fernbus-Konkurrenz sein Angebot zuletzt deutlich ausdünnen musste – und in den sechs Jahren, in denen er mittlerweile unterwegs ist, noch keinen Gewinn eingefahren hat.

Ladewigs zweiter Anlauf

Aber davon lässt sich Derek Ladewig, Gründer, Gesellschafter und Chef des Berliner Anbieters Locomore, nicht abschrecken. „Wir wollen den Markt beleben, mehr Reisende auf die Schiene bekommen“, sagt der 45-Jährige, der Verwaltungswissenschaften studierte und seit Jahrzehnten Mitglied bei den Grünen ist. Zu Zeiten von Rot-Grün hat er fünf Jahre im Bundestagsbüro des grünen Sprechers für Verkehrspolitik gearbeitet. Damals sei er „thematisch in den Bereich Eisenbahnen hineingerutscht und seitdem nicht mehr davon losgekommen“, erzählt er.

Sein erster Versuch, dem Monopolisten gehörige Nadelstiche zu versetzen, war allerdings nicht von großem Erfolg gekrönt: Mit seiner 2007 gegründeten Locomore GmbH Co.KG war er finanziell und ideell maßgeblich an HKX beteiligt. Aber aus dem Projekt schied er – „aufgrund unterschiedlicher Auffassung über die geschäftliche Ausrichtung“, wie er heute sagt –, schnell wieder aus.

Ihm folgte die halbe Mannschaft – auch seine Frau Kathrin Seiler, die bei Locomore mit in der Geschäftsführung sitzt. 25 Beschäftigte sind bei der Gesellschaft direkt angestellt; 15 weitere kommen laut Ladewig von Partnern hinzu – zum Beispiel von der schwedischen „Hector Rail“, die neben der Lok auch das Lok-Personal stellt und Ersatz bereitstellt bei technischen Problemen. Auch die neun Zug-Wagen sind gemietet, von der süddeutschen SRI Rail Invest.

„Wir haben gelernt, dass es wichtig ist, ein geschlossenes, klar fokussiertes Produkt anzubieten“, sagt Ladewig. „Wir sind preisgünstig, fahren ausschließlich mit Ökostrom und bieten ökologisch angebaute Speisen und Getränke im Zug an. Außerdem wollen wir das Bahn-Reisen auf der Fernstrecke stärker individualisieren.“ Billiger und ungewöhnlicher als die DB AG will Locomore also sein – und damit wettmachen, dass er im Vergleich zu den ICEs eine Stunde länger unterwegs ist.

Schon für 22 Euro können Reisende Tickets inklusive Sitzplatz-Reservierung für die Gesamtstrecke im Basic-Bereich kaufen. Versprochen wird eine „faire Preisspanne“ – im Falle einer Verbindung von Stuttgart nach Berlin reicht diese bis maximal 65 Euro. Höchstens 98 Euro werden im Business-Bereich fällig, wo nur drei der sechs Abteil-Sitze belegt werden. Letztlich soll der Preis abhängig von Nachfrage, Auslastung und Kaufzeitpunkt sein. Locomore verspricht jedoch, dass selbst Kurzentschlossene im Basic-Bereich immer weniger zahlen als den Bahncard-50-Flexpreis des unangefochtenen Marktführers.

70erJahre-Look

Und ungewöhnlicher als die ICEs und ICs kommt der orange-lackierte Locomore tatsächlich auch daher: In den modernisierten Intercity-Wagen, die die DB AG irgendwann mal ausrangiert und ins Ausland verkauft hat, können sich die Fahrgäste auf einen aufgefrischten 70erJahre-Look mit vielen Braun-, Rot- und Orangetönen freuen. Dazu gibt’s wieder die alten Leselämpchen und Fenster, die sich öffnen lassen. Auf zeitgemäßen Komfort mit Steckdosen und WLan müssen die Kunden dabei nicht verzichten. Wer es gerne leise hat, kann einen Platz im Ruhe-Abteil buchen; Familien-Abteile bieten mehr Platz für die Kinder. Und last but not least experimentiert Locomore auch mit „Social Seating“. „Dabei wollen wir den Trend aus den sozialen Medien, sich unkompliziert mit Gleichgesinnten zusammenzufinden, auf unser Produkt übertragen“, erklärt Ladewig. Seine Software-Experten haben ein System ausgetüftelt, das Fahrgästen erlaubt, bei der Ticketbuchung ihr Profil mit persönlichen Interessen einzugeben. Etwa: Ich spiele gerne Skat. Wenn dann jemand einen Sitzplatz reserviert, kann er sich durch die Profile der anderen Reisenden klicken – und sich dazu buchen. „Wir sind selbst gespannt, ob das funktioniert“, sagt Ladewig, „bislang ist das Interesse eher verhalten.“

Aber die Nachfrage nach Locomore-Tickets stimmt nach Aussage des neuen Bahnchefs. „Die liegt bislang mit 300 verkauften Tickets am Tag im Rahmen unserer Erwartungen.“ Mit dem morgigen Betriebsstart muss Locomore laut Ladewig aber täglich 1000 Tickets verkaufen, damit die Rechnung der Geschäftsführung aufgeht. Mit vier Wagen à 500 Plätzen will die erstmal starten. Das hieße, dass der Zug bei 1000 Fahrgästen zu 50 Prozent ausgelastet wäre. „Damit könnten wir nach drei Monaten die schwarze Null erreichen“, sagt Ladewig. Leicht dürfte das nicht werden – zumal die Tickets nur übers Internet und Telefon verkauft werden, weil die Deutsche Bahn sich weigert, Locomore-Fahrscheine zu verkaufen.

Nur drei Monate Zeit

Aber mehr Zeit erlaubt das Budget der Locomore GmbH & Co. KG derzeit nicht: 200 000 Euro haben er, Team-Mitglieder und 15 weitere stille Gesellschafter an Eigenkapital eingebracht. Weitere 608 761 Euro hat Ladewig übers Internet eingesammelt. Wobei Locomore dabei zweigleisig gefahren ist: Rund 80 000 Euro kamen in Form von Ticket-Guthaben und Produkten wie Tassen und T-Shirts auf der Internet-Plattform Startnext zusammen. Den Löwenanteil der fast 608 761 Euro hat Locomore über nachrangige Anleihen eingesammelt, die Interessenten für eine Laufzeit von fünf Jahren zeichnen. Dabei richtet sich die Höhe der Verzinsung nach der Investitionssumme: Zwischen 3,45 Prozent und 4,15 Prozent verspricht Locomore den Investoren, die ihr Geld in bar zurückhaben wollen. Bis zu 8,3 Prozent stellt die Gesellschaft in Aussicht, wenn man sich den Zins als Fahrt-Guthaben auszahlen lässt. Scheitert Locomore, ist der Einsatz wohl verloren, weil dann vorrangig andere Gläubiger bedient werden. Auf dieses Risiko weist die Gesellschaft auch deutlich hin: „Die Zeichnung der Nachrangdarlehen ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Sie sollten also nicht Ihren gesamten Sparstrumpf leeren, sondern Geld einsetzen, dessen Verlust Sie im Zweifelsfall verschmerzen könnten“, heißt es im Internet auf der Investoren-Seite von Locomore.