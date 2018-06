Kommission legt Empfehlung für Mindestlohn-Erhöhung 2019 vor

„Zukunft wächst auf dem Land“

Wiesbaden. Nach 1974 und 1991 findet ab morgen der Deutsche Bauerntag zum dritten Mal der in Hessen statt. In Wiesbaden debattieren 650 Landwirte mit Politikern und Experten über die neue EU-Agrarpolitik, die in die Kritik gekommene Tierhaltung und Auswirkungen des Klimawandels. mehr