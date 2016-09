Konten für Arme sind meist teuer

Vor dem Gesetz sind alle Menschen gleich – seit dem 19. Juni auch am Bankschalter. Da ist das neue „Zahlungskonten-Gesetz“ in Kraft getreten, das alle Finanzinstitute verpflichtet, auch Obdachlosen, Flüchtlingen oder überschuldeten Bürgern ein Konto einzurichten – damit diese überhaupt am Wirtschaftsleben teilnehmen können. Und zwar zu „angemessenen“ und „marktüblichen Konditionen“, wie es im Gesetz heißt. Einzige Voraussetzung für die Einrichtung dieses „Basiskontos“ ist, dass sich diese – sozial schwächer gestellten – Bürger legal in der EU aufhalten. Weil viele von ihnen in der Vergangenheit bei dem Versuch scheiterten, ein eigenes Konto zu erhalten, hatten im vergangenen Jahr rund 600 000 Menschen hierzulande keine Bankverbindung. Angesichts des Flüchtlingsstroms schätzen Experten die derzeitige Zahl auf über eine Million. Doch obwohl die Institute mit diesen Kunden kein Risiko eingehen – weil diese ihr Konto nicht überziehen dürfen – scheint das Gros der Banken und Sparkassen die neue Klientel mit hohen Gebühren abschrecken zu wollen.

Die Kritikpunkte der Verbraucherschützer

Zu dieser Schlussfolgerung kommt jedenfalls der Bundesverband der Verbraucherzentralen (vzbv). Nach dessen gestrigen Angaben – die auf bundesweiten Stichproben beruhen – erheben viele Kreditinstitute für ihre Basiskonten ein überhöhtes monatliches Grundentgelt und / oder relativ hohe Gebühren für Einzelposten wie beleghafte Überweisungen. Zudem bemängelten die Verbraucherzentrale, dass Inhaber von Basiskonten, die ihr Konto nur online führen wollen, denselben hohen Grundpreis bezahlen müssen wie die Basiskonto-Inhaber, die die Filialberatung nutzen wollen.

„Fast alle Institute, die wir in dieser Hinsicht überprüft haben, verstoßen unserer Meinung nach auf die eine oder andere Weise gegen die im Zahlungskonten-Gesetz festgelegten Richtlinien“, sagte gestern Christina Buchmüller, Finanzexpertin des Bundesverbands der Verbraucherzentralen, im Gespräch mit dieser Zeitung. Ihre Preisgestaltungspraxis sei mit der gesetzlichen Regelung zum sogenannten Basiskonto nicht vereinbar. „Da hätten wir theoretisch fast alle abmahnen können. Aber da die Institute sich wohl juristisch wehren werden und wir nicht über die entsprechenden Summen verfügen, haben wir uns entschieden, exemplarisch sechs Institute abzumahnen“, führte Buchmüller aus, „dabei haben wir darauf geachtet, dass alle drei Institutsgruppen abgedeckt sind – also die Sparkassen, die genossenschaftlichen Institute und die Privatbanken.“

Institute haben zwei Wochen Zeit

Getroffen hat es auf diese Weise den Branchenprimus Deutsche Bank, die Postbank, die Targobank, die Sparkasse Holstein, die Volksbank Karlsruhe und die BBBank. Die haben nun zwei Wochen Zeit, eine strafbewehrte Unterlassungserklärung zu unterschreiben, in denen sie sich verpflichten, ihre Konditionen zu ändern. „Ansonsten werden wir klagen“, versicherte Buchmüller gegenüber dieser Zeitung. „Basiskonten sollten vor allem Verbrauchern, die wenig Geld haben, den Zugang zu bargeldlosem Zahlungsverkehr ermöglichen“, so die Finanzexpertin. „Dieser Zweck wird unterlaufen, wenn Verbraucher gerade für Basiskonten mehr zahlen müssen als andere Kunden für vergleichbare Konten.“

Die Gebühren der Abgemahnten

So gehört laut vzbv bei der Deutschen Bank das Basiskonto, zu den teuersten, die die Bank anbietet. Wer es haben möchte, zahlt im Monat 8,99 Euro. Kosten für beleghafte Überweisungen und im Inland eingereichte Schecks schlagen mit 1,50 Euro zusätzlich zu Buche. Zum Vergleich: Das „db BestKonto“ – das Premiumprodukt der Bank – kostet mit 9,99 Euro im Monat gerade einen Euro mehr als die Basis-Variante und enthält alle von der Bank angebotenen Zusatzleistungen, inklusive kostenloser Belegüberweisungen und „Notfallbargeld“.

Bei der abgemahnten Holsteiner Sparkasse kostet das Holstein Basiskonto 8,95 Euro im Monat und ist den Verbraucherschützern nach damit genauso teuer wie das Premiumprodukt „Holstein Giro Komfort“. Bei der Volksbank Karlsruhe kostet das Konto 5,90 Euro und somit genauso viel wie das im mittleren Preissegment angesiedelte „KomfortKonto“. Doch auch hier schlagen die Zusatzleistungen zu Buche. Die Targobank diskriminiert laut vzbv ihre Kunden ebenfalls auf Konto-Basis. Dort kostet das Basiskonto 8,95 im Monat mit zehn kostenlosen Transaktionen im Monat. Für jede weitere Transaktion werden 0,55 Euro Gebühren fällig. Dabei ist das Onlinekonto für all jene, deren monatlicher Gehaltseingang 600 Euro übersteigt, kostenlos.

Sowohl bei der Targobank, der Volksbank Karlsruhe wie auch der Sparkasse Holstein bemängeln die Verbraucherschützer zudem, dass es keine Differenzierung für Kunden gibt, die ihre Bankgeschäfte online erledigen. Dies verstoße gegen die gesetzliche Vorgabe, dass sich die Angebote am Nutzerverhalten orientieren müssen – die Banken hätten mit Onlinekunden schließlich weniger Kosten, erläuterte Buchmüller.

„Unsere Basiskonto-Gebühren halten wir für angemessen“, sagte gestern eine Sprecherin der Targobank. Das vergleichbare Komfort-Konto ist demnach genauso teuer. Erst ab einem Gehaltseingang von 2000 Euro im Monat werde es günstiger, hieß es. Die BBBank erklärte die höheren Gebühren beim Basiskonto lediglich mit einem höheren Aufwand.

Die Vorbilder

in der Region

Dass es auch anders, menschenfreundlicher geht, zeigt die Frankfurter Volksbank: Da beträgt der Grundpreis für das Basiskonto drei Euro pro Monat. Für Buchungsposten werden mit Ausnahme von Überweisungen 0,35 Euro fällig. Beleghafte Überweisungen schlagen mit 0,50 Euro zu Buche und Onlineüberweisungen mit 0,08 Euro. Alles Preise, die sich deutlich am unteren Ende der Gebührenskala des Instituts bewegen.

Auch die Frankfurter Sparkasse, die nach eigenen Angaben „inzwischen eine niedrige dreistellige Zahl an Basiskonten“ führt, taugt als Vorbild: Ihr Basiskonto hat einen Grundpreis von 6,90 Euro. Darin inbegriffen sind laut Institut neben der Kontoführung alle Buchungen für Geschäftsvorfälle in Euro im Europäischen Währungsraum sowie Scheck-Einlösungen und -einzüge in Euro (nur Inland). Auch beleghafte Überweisungen sind da also kostenfrei.