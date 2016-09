Konzentration im deutschen Online-Handel nimmt weiter zu

„Photokina” in schwieriger Zeit: Rückgang bei Digitalkameras

Köln. Die weltgrößte Fotomesse „photokina” 2016 geht in Zeiten des Umbruchs an den Start. Klassische Kameras verlieren weiter deutlich. Die Branche sieht aber viel Potenzial bei neuen Gerätetypen wie Action-Cams - und in Feldern wie Medizin oder Sicherheit. mehr