Brexit: Kuhhandel entscheidet Rennen um EBA

Bei dem Gedanken an den vielgepriesenen „europäischen Gedanken“ werden sich viele Deutsche sicherlich auch mit einigem Unmut an den jährlichen „Eurovision Song Contest“ (ESC)“ erinnern, der in der Vergangenheit allzu oft ein enttäuschendes Déjà-vu-Erlebnis mit sich brachte: Nach und nach verkünden Moderatoren die Punkte ihrer Länder – doch Deutschland bleibt zumeist unerwähnt, landet am Ende unter ferner liefen, neun Mal sogar auf dem letzten Platz. Für viele hierzulande ist der Grund für das schlechte Abschneiden klar: Im Vordergrund stehe nicht die Qualität des Songs, behaupten sie. Vielmehr sei die Entscheidung geopolitischen Aspekten geschuldet und das Ergebnis entsprechender Absprachen zwischen einzelnen Nationen. Schiebung eben.

Entscheidung im November

Eine ähnliche Erfahrung könnten am 20. November die Deutschen im allgemeinen und die Frankfurter im besonderen machen. An diesem Tag wird der EU-Ministerrat darüber entscheiden, welche europäische Stadt der zukünftige Sitz der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) wird. Wie die Europäische Arzneimittelbehörde EMA muss im Zuge des Brexit auch die EBA London verlassen und sich in einem EU-Mitgliedsstaat niederlassen. Zwar wird Großbritannien die EU erst am 19. März 2019 verlassen – aber die Brexit-Beute wird eben jetzt schon verteilt. Und das Gezerre ist groß: Neben der Main-Metropole haben sich weitere sieben Städte beworben: Paris, Luxemburg, Wien, Brüssel, Dublin, Warschau und Prag.

Info: EU-Behörde mit vielen Aufgaben Seitdem das Wetteifern um die EU-Bankenaufsichtsbehörde EBA(European Banking Authority) begonnen hat, können sich die noch in London beheimatete Behörde und ihre knapp 200 Angestellten über einen clearing

Organisiert worden ist der Auswahlprozess von der EU-Kommission. Und der ist zumindest auf dem Papier recht transparent: Auf der Grundlage von sechs Kriterien sollen die EU-Außenminister im November darüber entscheiden, welche Metropole den Zuschlag erhält: Da geht es vor allem um die reibungslose Fortführung des Betriebs, die rechtzeitige Bereitstellung des Gebäudes, die Verkehrsinfrastruktur und internationale Erreichbarkeit der Stadt. Aber auch darum, dass genügend internationale Schulen für die Kinder der knapp 200 EBA-Beschäftigten zur Verfügung stehen, dass ihre Familien ausreichenden Zugang zu medizinischer Versorgung in ihrer Muttersprache haben und die Ehepartner auch Jobs in der Region finden.

Sachliche Kriterien, die Frankfurt locker erfüllt: Nur wenige Bahn-Minuten von der City entfernt operiert Europas drittgrößter Flughafen; das Nahverkehrsnetz ist hervorragend; an ausländischen Ärzten herrscht kein Mangel; die Nachfrage nach Fachkräften ist sehr hoch; mit dem Westhafen-Tower stünde die nötige Büro-Immobilie in Frankfurt schon im Juni kommenden Jahres für einen Umzug zur Verfügung – schneller als in den anderen Städten, wie die EU-Kommission in ihrer Bewertung der Bewerbungen Ende September bestätigt hat; und wenn es auch kein ausdrückliches Kriterium ist: Als bedeutendster Finanzplatz in Kontinentaleuropa beherbergt Frankfurt auch die Europäische Zentralbank (EZB) und die EBA-„Schwester-Agentur“ EIOPA (EU-Versicherungsaufsicht), mit denen die EBA künftig enger denn je zusammenarbeiten muss. „In Frankfurt spielt die Musik, wenn es um Finanzen geht, und deshalb ist Frankfurt der natürliche Standort der Bankenaufsicht“, argumentiert denn auch die hessische Europaministerin Lucia Puttrich, die für Hessen die Bundesregierung maßgeblich bei der Bewerbung für Frankfurt unterstützt hat.

Schlechte Bewerbung?

Allerdings haben sich Wiesbaden und Berlin bei dieser Bewerbung offenbar nicht gerade mit Ruhm bekleckert. So bemängelt die EU-Kommission, dass die Flugverbindungen von Frankfurt aus nicht im Detail aufgezeigt worden seien; beim Thema Gesundheitsversorgung sei nicht deutlich geworden, dass es für die Mitarbeiter aller europäischen Mitgliedsstaaten muttersprachliche Ärzte gibt; und einen detaillierten Umzugsplan vermisst Brüssel nach eigenen Angaben auch. Mängel, die bei der Vergabe ins Gewicht fallen könnten. Denn nach offizieller Lesart werden die EU-Mitgliedsstaaten auf Grundlage der Komissionsbewertung den Zuschlag geben.

Dass sich die Chancen Frankfurts nun deshalb verschlechtern, glaubt Puttrich aber nicht: „Die EU-Kommission hat bei fast allen Bewerbungen Anmerkungen gemacht“, so die Ministerin. „Hätten wir den Flugplan des Frankfurter Flughafens anfügen wollen, hätten wir ein ganzes Buch dazulegen müssen. Die Ärzte haben wir nicht besonders hervorgehoben, da man davon ausgehen kann, dass das an einem internationalen Standort wie Frankfurt ohnehin der Fall ist. Und dass wir Umzüge organisieren können, haben wir ja schon mit der Ansiedlung der Europäischen Zentralbank bewiesen, die wesentlich größer ist als die EBA.“

Ohnehin erwartet Puttrich nach eigener Aussage, dass bei der Standort-Entscheidung neben den sachlichen Kriterien „vor allem politische Überlegungen eine Rolle spielen werden“, wie sie vorsichtig sagt.

Politisches Geschacher

Dafür spricht tatsächlich das sechste, von der EU-Kommission vorgegebene Kriterium: Demnach muss eine „angemessene geographische Verteilung“ der EU-Behörden sichergestellt sein. Heißt: Da verkehrt sich der objektive Vorteil des Finanzplatzes Frankfurt in einen politischen Nachteil. Allerdings auch für den Mitfavoriten Paris, wo sogar schon drei EU-Behörden beheimatet sind.

Aber wie Puttrich bestätigt, dürfte letztlich auch dieses sechste Kriterium nicht den Ausschlag geben. Berichten aus Brüssel zufolge hat hinter den Kulissen schon ein heftiges politisches Geschacher zwischen den EU-Mitgliedsstaaten begonnen. „Mit dem vielzitierten europäischen Geist hat das nichts mehr zu tun“, so ein Insider gegenüber dieser Zeitung, „das ist vielmehr ein Kampf der vereinigten europäischen Egoisten.“ Ein Kampf, in dem alle Bewerber versuchen, möglichst große Allianzen zu schmieden – nach dem Motto „Gibst Du mir, gebe ich Dir“.

Zu diesem Kuhhandel zusätzlich motiviert werden die Konkurrenten auch durch das Abstimmungsverfahren, das an das des „Eurovision Song Contest“ erinnert: In der ersten Runde hat jedes Land sechs Punkte: drei für den bevorzugten Standort, zwei für den zweitbesten und einen für den drittbesten. Bekommt kein Land von mindestens 14 Ländern drei Punkte, gibt es eine zweite Runde mit je drei bestplatzierten. Dann hat jedes Land nur noch eine Stimme. Die Deutschen, Italiener, Spanier, Portugiesen und Schweden befürchten, dass diese Prozedur für sie zu einem schlechten Ergebnis führen könnte, weil sie in der ersten Runde wegen des großen Bewerberfeldes nicht häufig genug drei Punkte erhalten. Kein Wunder, dass sie sich nicht auf dieses Va-Banque-Spiel einlassen wollen und versuchen sich über Absprachen abzusichern.

Berlin macht’s schwer

Da macht auch Deutschland keine Ausnahme. „Natürlich sprechen da auch wir mit Vertretern anderer EU-Staaten“, räumt Puttrich ein. Was ihr und ihren Mitarbeitern das Schachern allerdings erschwert: Die Bundesregierung hat sich nicht nur mit Frankfurt für die EBA beworben, sondern hat auch Bonn ins Rennen für die EMA geschickt – obwohl Bonn kaum Chancen hat. Und anders als Hessen will Berlin dem Kampf um die Bankenaufsicht nicht Priorität einräumen. Ein Umstand, über den Puttrich äußerst unglücklich ist. Daraus macht sie keinen Hehl. „Deshalb bleibt uns im Grunde nur, mit den EU-Staaten zu sprechen, die keine Bewerbung abgegeben haben – weder für die EBA noch die EMA.“

Entsprechend vorsichtig äußert sich die Europa-Ministerin zu den Erfolgschancen Frankfurts: „Wenn am 20. November die Entscheidung zugunsten von Frankfurt fällt, ist das ein tolles Ergebnis für Deutschland, Hessen und die Region Rhein Main und eine ausgezeichnete Lösung für die Europäische Union. Wenn nicht, können wir das verkraften. Der Finanzplatz Frankfurt steht und fällt nicht mit der EBA“, so Puttrich trotzig.