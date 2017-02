321 000 neu im Vorjahr – Aber Gewinn bricht ein –: Kundenansturm bei Commerzbank

„Seit 2012 haben wir hier mehr als eine Million neue Kunden gewonnen.“ Commerzbank-Chef Martin Zielke ist erkennbar stolz auf das Privatkundengeschäft der zweitgrößten Bank in Deutschland: „Wir haben alle Ziele erreicht oder übertroffen, die wir uns bis Ende 2016 gesetzt hatten.“ Allein im Schlussquartal 2016 kamen netto – also nach Abzug von Kündigungen und Todesfällen – 146 000 Neukunden hinzu, fast so viele wie in den neun Monaten zuvor und mehr als bei jedem anderen Institut im Lande. „Die Kunden reagieren zunehmend auf Veränderungen im Markt, da gibt es noch Potenzial. Auf unsere Bank bezogen: Da ist noch ’ne Menge Pulver trocken.“ Konkurrenten wie die Postbank hatten zuletzt Monatsgebühren eingeführt oder erhöht. Bei der Commerzbank ist das kostenlose Girokonto nach Zielkes Worten ein „Erfolgsprodukt“ und soll erhalten bleiben. Strafzinsen für Privatkunden kann sich der Vorstandschef nicht vorstellen: „Das fände ich für die Spar-Kultur eine fatale Entwicklung.“

Bis 2020 will die Bank das Wachstumstempo im Privatkundengeschäft verdoppeln und dann auf 14 Millionen Kunden kommen. Dabei soll die Digitalisierung eine wichtige Rolle spielen, die nicht nur Kosten sparen, sondern auch das Produktangebot attraktiver machen soll. Nach und nach steht auch die Umrüstung der Standorte an: Dieses Jahr sollen zu den drei „Flagship“-Filialen sieben weitere hinzukommen. Im Frankfurter Ostend wurde die erste „City-Filiale“ eröffnet, schon im März wird die Geschäftsstelle am Hauptbahnhof in eine weitere umgewandelt.

Info: Der Einfluss der Zinsen Die Negativzinsen haben die Commerzbank in den vergangenen beiden Jahren rund 500 Millionen Euro gekostet. Sollte das Zinsumfeld unverändert bleiben, will Finanzvorstand Stephan Engels die Belastung clearing

Im Firmenkundengeschäft ist man bereits Marktführer, will aber auch hier bis Jahresende 3500 neue Kunden akquirieren: „Die Commerzbank war, ist und bleibt die Bank für den Mittelstand in Deutschland“, unterstrich Zielke. Sie sei zwar keine globale Investmentbank, aber „natürlich eine internationale europäische Bank“. Daher sei sie auch vom Brexit betroffen: „Wir sind in London nach wie vor eine wichtige Bank.“ Doch habe man schon in den vergangenen Jahren viele Funktionen und Aufgaben aus Großbritannien abgezogen und in Frankfurt konzentriert: „Die Abhängigkeit ist kleiner geworden.“ Für eine Einschätzung der Brexit-Auswirkungen sei es noch zu früh, das hänge von der konkreten Trennungsvereinbarung ab. Doch politische Entwicklungen oder Wahlergebnisse will Zielke nicht mehr prognostizieren: „Da habe ich zu oft falsch gelegen.“

Weniger Gewinn

Der Nettogewinn brach im Vorjahr um drei Viertel auf 279 Millionen Euro ein. Zielke machte deutlich, dass der Bank zwei weitere Jahre mit allenfalls mageren Gewinnen bevorstehen: „2017 und 2018 sind geprägt durch den Umbau.“ Neben den Kosten für den Abbau von bis zu 9600 Arbeitsplätzen schlägt die Krise in der Schifffahrt weiter durch: „Die Lage ist 2017 genauso kritisch wie 2016“, sagte Finanzchef Stephan Engels. Bis zu 600 Millionen Euro muss das Institut in diesem Jahr für faule Schiffskredite abschreiben, in etwa so viel wie im vergangenen Jahr. Die Erträge dürften von 9,4 auf 8,8 bis 8,9 Milliarden Euro sinken.

Zielke räumte ein, die Bank habe 2016 auch von Sondereffekten profitiert: „Wir können mit der Ergebnisqualität noch nicht zufrieden sein.“ Allein der Verkauf der Visa-Europe-Anteile brachte gut 100 Millionen Euro ein, die Einigung mit der österreichischen Krisenbank Heta 135 Millionen. Ob es in diesem Jahr überhaupt zu schwarzen Zahlen reichen wird, dürfte erneut von Einmalerlösen aus dem Verkauf der Concardis-Beteiligung oder von Immobilien abhängen. Auf der anderen Seite hatten 2016 Abschreibungen von 630 Millionen Euro auf den Firmenwert der schrumpfenden Investmentbank das Ergebnis belastet, die sich nicht wiederholen werden. Allerdings hängt von den Verhandlungen mit dem Betriebsrat über den Jobabbau ab, ob Abfindungen von rund einer halben Milliarde Euro fällig werden; die Gespräche sollen im März anlaufen. 1350 Arbeitsplätze hat die Bank 2016 schon abgebaut, für die verbleibenden Mitarbeiter wurden die Boni um 100 Millionen Euro oder fast ein Drittel zusammengestrichen. Die Dividende lässt die Bank ohnehin ausfallen, die Kernkapitalquote (12,3 Prozent) soll nicht unter 12 Prozent sinken.

„Ausgelastet“

Von Großfusionen will Zielke, der im Sommer mit Deutsche-Bank-Chef John Cryan Möglichkeiten eines Zusammenschlusses geprüft haben soll, derzeit nichts wissen. „Wir konzentrieren uns ganz klar im Moment auf die Umsetzung unserer Strategie. Damit sind wir in jeder Beziehung ausgelastet.“