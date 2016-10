Längster Prozess Düsseldorfs geht weiter

Morgan Stanley mit glänzendem Geschäft im Sommer

New York. Dank des boomenden Anleihehandels hat die US-Investmentbank Morgan Stanley im dritten Quartal glänzende Geschäfte gemacht. Der Überschuss wuchs verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 57 Prozent auf 1,6 Milliarden Dollar, wie das Institut in New York mitteilte. mehr