Lebkuchen aus Deutschland weltweit beliebt

ICE-Trasse Mit Tempo 300 durch die Berge

Erfurt/Bamberg. Nirgendwo in Deutschland hat es die Bahn so krachen lassen wie im Thüringer Wald: 22 Tunnel wurden für die Sprinter-Trasse von Berlin nach München durch das Mittelgebirge gesprengt. Nun geht die Strecke in Betrieb - aber Baustellen bleiben. mehr