Leichte Kursgewinne im Dax - TecDax auf neuem Hoch

Die Kurse am deutschen Aktienmarkt haben nochmals leicht zugelegt. Der Dax stieg gegen Mittag um 0,33 Prozent auf 12 699,82 Punkte.

Der technologieorientierte TecDax markierte am frühen Nachmittag sogar ein neues Hoch, er stieg auf den höchsten Stand seit fast 17 Jahren.

Allerdings hat der Rückenwind vom zuletzt deutlich schwächeren Euro nachgelassen. Die Gemeinschaftswährung erholte sich im Tagesverlauf von den hohen Verlusten der vergangenen Tage und nahm wieder Kurs auf die Marke von 1,18 US-Dollar. Mit dem wieder steigenden Euro hielten sich die Gewinne am Aktienmarkt in engen Grenzen.

Der MDax mit den mittelgroßen Unternehmen legte um 0,01 Prozent auf 25 717,61 Punkte zu. Der Technologiewerte-Index TecDax stieg um 0,60 Prozent auf 2415,39 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,1 Prozent auf 3559,17 Punkte.

Lufthansa-Papiere verloren 0,9 Prozent, belastet von Berichten über Systemprobleme von Fluggesellschaften bei Check-ins von Passagieren. Zwischenzeitlich lagen sie sogar über 2 Prozent im Minus.

Dank anziehender Zinsen bauten Aktien der Deutschen Bank die Gewinne vom Vortag aus. Sie führten den Dax mit einem Plus von 3,1 Prozent an. Als kursstützend werten Börsianer den Anstieg der Renditen an den Kapitalmärkten, vor allem in den USA. Damit verbessern sich die Ertragsaussichten der Geldhäuser im Geschäft mit Anleihen und Krediten. Commerzbank-Titel drehten dagegen nach anfänglichen Kursgewinnen leicht ins Minus.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,25 Prozent am Vortag auf 0,27 Prozent. Der Rentenindex Rex ging um 0,11 Prozent auf 140,94 Punkte zurück. Der Bund-Future handelte 0,21 Prozent niedriger bei 160,62 Punkten. Der Euro erholte sich nach drei verlustreichen Tagen etwas. Vom Tagestief bei 1,1721 am frühen Morgen kletterte die Gemeinschaftswährung im Verlauf des Tages bis auf 1,1785 US-Dollar.

