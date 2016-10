Londoner Flughafen Heathrow soll ausgebaut werden

Opel zurück in der Verlustzone - GM verdoppelt Gewinn

Detroit/Rüsselsheim. Licht und Schatten beim Autoriesen GM: Während das Konzernergebnis dank guter Geschäfte im US-Heimatmarkt und in China insgesamt kräftig steigt, ist die deutsche Tochter Opel wieder in den roten Zahlen. Das Ziel, 2016 wieder profitabel in Europa zu werden, scheint in Gefahr. mehr