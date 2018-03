Luftfahrt: Lufthansa: Rekordserie ist schon beendet

Solch ein Problem hätten viele Manager gern: Die Kunden laufen dem Unternehmen sprichwörtlich die Bude ein – und das kommt mit seinen Produkten gar nicht hinterher. In dieser Situation wähnt sich Lufthansa-Vorstandschef Carsten Spohr: „So etwas habe ich noch nicht gesehen. Es läuft zurzeit überall sehr gut. Deshalb haben wir ein schönes Problem: zu viele Passagiere und zu wenige Flugzeuge“, so der 51-Jährige, dessen Vertrag gerade erst um fünf Jahre bis Ende Dezember 2023 verlängert worden ist. Die Folge: Anders als im Januar von ihm vorausgesagt, wird die Lufthansa-Gruppe in diesem Jahr ihre Sitzkapazitäten in den Maschinen der Marken Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Eurowings und Brussels Airlines nicht um zwölf, sondern nur um 9,5 Prozent steigern.

Als Gründe für den stockenden Flotten-Aufbau nannte der Lufthansa-Chef bei der gestrigen Bilanzvorlage in Frankfurt Lieferprobleme der Flugzeug-Hersteller. Sowohl die Airbus A320neo als auch die neue C-Serie von Bombardier liefen nicht so schnell zu wie geplant. Hinzu kommen bei der A320neo Probleme mit den Triebwerken, so dass die Lufthansa derzeit nur zehn statt zwanzig dieser Maschinen im Betrieb hat. Und bei der Einstellung und Schulung neuer Flugzeug-Besatzungen gehe es ebenfalls nicht so schnell voran wie gewünscht so, Spohr. Die Lufthansa sei daher in ganz Europa unterwegs, Flugzeuge samt Crews anzumieten.

Glück im Unglück?

Eine schöne Geschichte. Aber akut ist das Problem wirklich nicht: Zwar hat der Lufthansa-Konzern schon im vergangenen Jahr einen neuen Passagierrekord erzielt: Vor allem getrieben durch das rasante Wachstum der Billigflugtochter Eurowings, wurden im Konzern 130 Millionen Fluggäste begrüßt. Und im Januar und Februar sind die Passagierzahlen jeweils um weitere zehn bzw. 13 Prozent gestiegen. Aber noch hat der Konzern mehr Sitze angeboten, als er verkauft hat. Und ob sich das im weiteren Jahresverlauf ändern wird, sei mal dahingestellt. Am Ende könnten sich die Lieferprobleme noch als Glücksfall für Europas größten Luftfahrt-Konzern erweisen. Denn zurzeit sind viele Wettbewerber dabei, ihre Kapazitäten für dieses Jahr hochzufahren: Ob British Airways, Air France, Ryanair, Easyjet oder Condor – nach den Pleiten von Air Berlin, Alitalia und der britischen Monarch wollen angesichts der guten Weltkonjunktur alle wachsen. Dabei sind die in Deutschland von Air Berlin hinterlassenen Lücken – die die Ticketpreise zwischenzeitlich kräftig steigen ließen – schon mit Beginn des Sommerflugplans am 25. März so gut wie gefüllt.

Bald keine Puste mehr

Experten sehen die Kapazitätserhöhungen bei den Fluglinien denn auch mit Skepsis. Die Ticketpreise könnten deshalb in diesem Jahr erneut unter Druck geraten, warnen etwa die Analysten der Royal Bank of Canada. Das Brokerhaus Bernstein befürchtet ebenfalls, dass die Branchenkonjunktur den Höhepunkt schon hinter sich hat. „Wir erwarten, dass dem Sektor insgesamt die Puste ausgehen wird“, heißt es dort. Und auch der Lufthansa-Vorstand rechnet damit, dass die Ticketpreise – genauer gesagt, die „Yields“, die Durchschnittserlöse pro geflogenen Kilometer und Sitzplatz – in der zweiten Jahreshälfte eher sinken werden. Nach Aussage von Finanzchef Ulrik Svensson steigen sie derzeit noch leicht, und zwar schon seit Mai 2017. Im gesamten vergangenen Jahr waren diese Durchschnittserlöse in der Passage um 1,9 Prozent gestiegen, während die Stückkosten – ohne Berücksichtigung der Spritpreise – um 0,4 Prozent weiter gesunken waren.

Dividende steigt auf 0,80 Euro Bei einem Anstieg des Konzernumsatzes um 12,4 Prozent auf 35,58 Milliarden Euro stieg im vergangenen Jahr das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) um satte 70 Prozent auf 2,97 Milliarden Euro. clearing

Zwar geht das Lufthansa-Management davon aus, dass die Kosten in diesem Jahr weiter sinken werden und der Konzern beim Passagier-Aufkommen und Umsatz neue Bestwerte erreichen wird. Aber ein erneuter Rekordgewinn ist 2018 ihrer Ansicht nach nicht möglich. „Derzeit erwarten wir, beim bereinigten Ergebnis vor Zinsen und Steuern leicht unter dem Vorjahresniveau zu bleiben“, sagte Svensson.

Höherer Ölpreis belastet

Aber nach Aussagen des Vorstands liegt das nicht so sehr daran, dass in diesem Jahr die Durchschnittserlöse insgesamt stagnieren werden, die 2017 aufgrund der Air-Berlin-Pleite vor allem im letzten Quartal deutlich gestiegen waren. „Von Oktober bis Dezember hatten wir durch die Air-Berlin-Pleite zwar zusätzliche Einnahmen von 150 Millionen Euro“, sagte Spohr, „aber dem stehen Kosten in ungefähr gleicher Höhe gegenüber in Form von Leasing-Kosten für zusätzliche Flieger und von Schulungskosten für die Crews.“ So habe die Pleite 2017 nicht zu einem höheren Gewinn geführt. Dieses Jahr werde der Gewinn dadurch sogar leicht belastet. Erst ab 2019 werde die Lufthansa aus der Pleite der zweitgrößten deutschen Airline Profit schlagen. Von den einst 144 Fliegern, die für Air Berlin im Einsatz waren, hat sich der Lufthansa-Konzern 77 gesichert. Davon sind 52 für die Eurowings unterwegs, die möglichst schnell zu Europas drittgrößten Billigfluggesellschaft nach Ryanair und Easyjet avancieren soll und nun auf insgesamt 190 Maschinen kommt.

Zugeständnis der Fraport

Nach den Ausführungen von Spohr und Svensson wird der Gewinn in diesem Jahr vielmehr aufgrund des steigenden Ölpreis unter dem Vorjahresniveau bleiben. Der wird den Angaben nach die Sprit-Rechnung des Konzerns um 700 Millionen Euro erhöhen. „Und das werden wir durch die weiteren Kostensenkungen nicht vollständig kompensieren können“, sagte Svensson.

Zu den Kostensenkungen zählen auch geringere Gebühren am Frankfurter Flughafen. Im Rahmen der laufenden Verhandlungen mit der Fraport AG habe die Lufthansa bei den Flughafengebühren Einsparungen in Höhe eines zweistelligen Millionenbetrags durchgesetzt, berichtete Spohr. Die Eurowings in Frankfurt zu stationieren, sei derzeit trotzdem kein Thema, sagte der Lufthansa-Chef. „Wir sind uns nicht einmal sicher, ob in Frankfurt genug Platz ist für zwei großer Billigflieger“, so Spohr mit Blick auf Ryanair, die die Fraport Ende 2016 nach Frankfurt gelockt hatte.