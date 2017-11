Flugverkehr: Lufthansa kündigt 1000 neue innerdeutsche Flüge pro Monat an

13.11.2017

Seit der Insolvenz von Air Berlin ist Fliegen auf manchen gefragten Strecken in Deutschland teurer geworden. Lufthansa, die große Teile der einstigen Konkurrentin übernehmen will, will gegensteuern.