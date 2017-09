Lufthansa nimmt Milliarde in die Hand

Höhenflug der Ölpreise macht Autofahren teurer

Frankfurt/Main. Die Ölpreise sind in jüngster Zeit kräftig gestiegen - das macht sich auch an den Zapfsäulen bemerkbar. Neben einer Reihe von Konflikten und politischen Unsicherheiten in den Fördergebieten, spielt auch die Aussicht auf eine wieder wachsende Nachfrage eine wichtige Rolle. mehr