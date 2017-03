Frieden im Cockpit: Lufthansa und Piloten legen Dauerkonflikt bei

Lufthansa-Chef Carsten Spohr legt nach fünf Jahren und vierzehn Streiks den erbitterten Tarif-Clinch mit den Piloten bei. Die Parteien verständigten sich am Mittwoch auf eine Grundsatz-Vereinbarung, die alle strittigen Tarifthemen umfasst. Gelten sollen die neuen Regeln bis 2022. Einer der wichtigsten Punkte: Die 5400 Flugzeugführer bei der Kernmarke Lufthansa, der Lufthansa Cargo und der Billigtochter Germanwings stimmten einer Neufinanzierung der Pensionskasse zu und erhalten im Gegenzug wieder Karrierechancen bei der Kranich-Airline. „Wir sind uns mit der Lufthansa im Großen und Ganzen einig“, sagte Jörg Handwerg, Vorstand der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit, zu Reuters. Es gebe zwar noch ungeklärte Fragen, die aber kaum das Zeug hätten, die Einigung zu Fall zu bringen. Die Lufthansa sprach von einem Durchbruch, der die Bilanz massiv entlaste. Die Aktie kletterte fast zwei Prozent und war einer der größten Gewinner im Dax.

Neue Renten-Regelung

Allerdings müssen beide Seiten dem fertigen Kompromiss, der bis Jahresmitte stehen sollen, noch zustimmen. Manche Experten blieben daher skeptisch: „Es gab schon viele Einigungen, die sich in Luft auflösten, als es an die Verhandlungen der Details ging“, warnte Luftfahrt-Analystin Ruxandra Haradau-Döser vom Broker Kepler Chevreux. Doch die Tarifparteien seien einem Kompromiss näher als in den vorigen fünf Jahren.

Kernpunkt der Einigung ist die Umstellung der Lufthansa-Rente für Piloten. Die Flugzeugführer zahlen künftig einen festen Beitrag in die Kasse. Früher hatte Lufthansa hingegen die Höhe der Renten-Ausschüttung an die Piloten garantiert. Wegen der niedrigen Zinsen war das System nach Aussagen der Lufthansa aber nicht mehr finanzierbar. Die Veränderung würde die Lufthansa-Bilanz im laufenden Jahr um einen hohen dreistelligen Millionen-Betrag entlasten und hätte einen positiven Effekt auf den Betriebsgewinn, teilte die Airline mit. Eine ähnliche Vereinbarung hatte der Konzern bereits mit den Flugbegleitern geschlossen.

Auch andere langjährige Streitthemen wie das Ausscheide-Alter aus dem Beruf von Piloten und der Lohn sollen endgültig geklärt werden. Insgesamt sind zwischen der Lufthansa und der Gewerkschaft mittlerweile 17 Tarifverträge strittig. Eines der Kernargumente des Konzerns für die Neugestaltung der Tarifverträge sind die hohen Kosten der Piloten. Im Schnitt verdienen sie mit der Schichtzulage 180 000 Euro im Jahr.

Keine Warteschleife mehr

Lufthansa garantiert den rund 5400 Konzernpiloten im Gegenzug, dass zu diesen Bedingungen bis Mitte 2022 mindestens 325 Jets betrieben werden. Das entspricht in etwa dem aktuellen Niveau der Lufthansa-Muttergesellschaft. Zusätzlich sollen zehn Langstreckenflugzeuge aus dem Sonderprogramm „Jump“, die bisher von Beschäftigten der Tochter Cityline geflogen werden, wieder mit Original-Lufthansa-Piloten besetzt werden, wie beide Seiten bestätigten.

Damit würden 600 Stellen für Kapitänsanwärter geschaffen und rund 700 bereits fertig ausgebildete Nachwuchspiloten könnten eingestellt werden. Der 2013 von Lufthansa-Chef Carsten Spohr verhängte Einstellungsstopp in den Konzerntarifvertrag ist damit ebenso vom Tisch wie die vom Vorstand angedrohte Neugründung einer „Neben-Lufthansa“, die bis zu 40 Maschinen zu geringeren Tarifbedingungen hätte betreiben sollen.

Bereits im Februar hatten Lufthansa und VC mit Hilfe des Schlichters Gunther Pleuger eine erste Teillösung zu den Gehältern erreicht, die nun aber von der neuen Einigung ersetzt wird. Statt der im Februar verabredeten 8,7 Prozent mehr Geld erhalten die Piloten nun Gehaltssteigerungen von 11,4 Prozent, allerdings über eine um zweieinhalb Jahre verlängerte Laufzeit. Die geplante Einmalzahlung steigt kräftig auf das 1,8-fache Monatsgehalt.

Die Urabstimmung zur Schlichtung müsse aus formellen Gründen in der kommenden Woche noch abgeschlossen werden, sagte ein VC-Sprecher. Eine Annahme des Schlichtungsergebnisses sei nicht mehr nötig, erklärte hingegen die Lufthansa.

(dpa,rtr)

Kommentar: Piloten ziehen Reißleine Nach mehr als vier Jahren Verhandlungen, 14 Streikwellen und einem wirtschaftlichen Schaden von mehr als einer halben Milliarde Euro haben sich die Lufthansa-Piloten also doch noch der normativen Kraft des Faktischen gebeugt. clearing