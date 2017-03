Aus Airbag mach Designer-Sitz: Luftsäcken ein zweites Leben schenken

Sie lieben Kreativität, sie hassen Gleichgültigkeit: Anne-Sophie Schwarz (28) und Christine Herold (29) sind Designerinnen mit ausgeprägtem Verantwortungsbewusstsein. „Wir sind mehr als Gestalter. Wir vermitteln Werte“, sagen die jungen Frauen. Weil sie bestimmen könnten, wie, wo und mit welchen Materialien produziert werde – selbst wenn diese vom Schrottplatz stammten. Denn genau dort hatten sie selbst etwas entdeckt, das ihr Leben verändern sollte.

Doch von vorn: Herold und Schwarz kennen sich seit Studientagen. „Wann immer es wichtig wurde, haben wir uns zusammengefunden“, berichten die Diplom-Industriedesignerinnen. Kaum dass sie 2015 mit dem Studium fertig waren, lockte schon die nächste Her-ausforderung: ein Upcycling-Wettbewerb. „Das Thema hat uns auf Anhieb fasziniert“, erzählt Anne-Sophie Schwarz. Es folgte ein Ausflug auf den Schrottplatz – zur Ideenfindung und Schatzsuche. „Als wir schließlich einen Airbag aus einem Lenkrad heraushängen sahen, war uns klar: ,Damit wollen wir arbeiten‘“, berichtet Christine Herold. Airbags bestehen aus einem robusten Kunststoffgewebe, das bis zu 450 Jahre braucht, um zu verrotten. Die zwei nahmen mehrere dieser Prallsäcke sowie weitere Autoteile mit nach Hause und experimentierten wild. Schließlich reichten sie einen Hocker ein mit einem zum Sitzkissen umfunktionierten Airbag. „Die Jury war begeistert und wir wurden mit dem ,Young Creations Award: Upcycling’ ausgezeichnet“, erzählen die Freundinnen stolz.

Explodierte Prallsäcke

Voller Tatendrang beschlossen sie, sich mit ihrem Projekt selbstständig zu machen: Studio Knuy war geboren. Doch direkt von der Uni in die Selbstständigkeit zu starten, sei eine große Herausforderung gewesen, geben sie zu. Plötzlich mussten sie sich nämlich nicht nur mit Design und Produktion, sondern auch mit Vertrieb und Marketing beschäftigen. Hinzu kamen Schwierigkeiten bei der Materialbeschaffung. Denn damit die Prallsäcke im Notfall binnen Millisekunden auslösen, enthalten sie Sprengstoff und dürfen nur von Profis ausgebaut werden. Herold und Schwarz mussten sie sprengen lassen. Explodierte Airbags sind jedoch stark verschmutzt und müssen aufwendig gereinigt werden. Das war unökonomisch und alles andere als umweltfreundlich. „Wir suchten also nach neuen Wegen, um an Airbags zu kommen“, erzählt Christine Herold.

Bild-Zoom Die Möbel sind puristisch und flexibel miteinander kombinierbar. Die Sitzkissen bestehen aus Airbag-Material.

Ausschussware war die Lösung. Da die Luftsäcke sicherheitsrelevante Produkt sind, reichen schon kleinste Fehler in der Naht oder eine falsche Beschichtung, um Neuware für die Weiterverarbeitung zu disqualifizieren. „Diese Materialfehler sind für Laien in der Regel nicht erkennbar“, weiß Schwarz. Die beiden stellten Kontakt zu einem Airbag-Zulieferer her, von dem sie seither mit Ausschussware und Restbeständen versorgt werden. „Mal bekommen wir blaue, weiße oder mintgrüne Rollen“, beschreibt Schwarz. Zudem ist das Material mal mehr, mal weniger stark beschichtet. „Das sorgt nicht nur für Lebendigkeit, sondern macht jedes unserer elf Produkte zu einem Unikat“, so Herold. Aus der Meterware werden beispielsweise Sitzwürfel für die „Blu Series“ und Taschen. Aus bereits fertig genähten Airbags – sie sind dann mit einer Codierung versehen – werden Sitzkissen, die sogenannten „round pows“.

Seit Anfang 2016 kooperieren Herold und Schwarz mit den Reha-Werkstätten in Frankfurt, die überwiegend psychisch kranke Menschen beschäftigen. Auch das passt zu ihrer Philosophie: „Wir legen großen Wert auf faire Produktion made in Germany“, begründen sie.

Herzensprojekt

Dass die Jungdesignerinnen im vergangenen Jahr vom Forbes Magazine in die Liste der „30Under30 Europe 2016“ aufgenommen wurden, werten sie als Bestätigung ihrer Arbeit: „Wir sind offensichtlich auf dem richtigen Weg.“

Derzeit muss Studio Knuy – sie nennen es ihr „Herzensprojekt“ – allerdings etwas zurückstecken. „Wir haben uns bewusst dazu entschieden, noch ein paar zusätzliche Erfahrungen als Designer zu sammeln“, erzählen sie. Anne-Sophie pendelt nun für ihren neuen Arbeitgeber zwischen Darmstadt und Mailand, während Christine in München arbeitet. „Aber das ist nur temporär. Wir wollen bald wieder Vollgas mit Studio Knuy geben“, versichert Schwarz. Die Nachfrage ist jedenfalls jetzt schon da. Immer häufiger melden sich Kunden mit Sonderwünschen, etwa der Gestaltung ganzer Outdoorsitzlandschaften. „Das Material ist dafür quasi prädestiniert. Es nimmt kaum Wasser auf, schimmelt nicht und ist äußerst robust“, zählen sie die Vorzüge auf.

Noch ist Upcycling weit davon entfernt, ein Massentrend zu sein. Sehr zum Bedauern der Designerinnen. „Wir sollten eigentlich schon weiter sein“, sagen sie. Upcycling habe für viele jedoch noch einen faden Beigeschmack. „Sie assoziieren Müll mit etwas Schlechtem“, verdeutlicht Christine Herold. Was natürlich nicht der Fall sei. „Wir geben hier einem absolut hochwertigen Material eine zweite, ziemlich unkonventionelle Chance“, betonen sie stolz.