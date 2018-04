Bislang hat die Mainova AG vor allem Geld mit ihren Beteiligungen an den Gaskraftwerken im bayerischen Irsching und in Bremen verbrannt. Inzwischen zahlt der Energie-Konzern – an dem die Frankfurter Stadtwerke mit 75,2 Prozent beteiligt sind – aber auch bei seiner Beteiligung an der Frankfurter Gas-Union GmbH drauf.

Nein, den Namen „Gas-Union“ nimmt Mainova-Vorstandschef Constantin Alsheimer nicht in den Mund. Auch nicht auf Nachfrage. Das war bei der gestrigen Bilanzvorlage so – und auch schon bei der Bilanzvorlage vor einem Jahr. Diskretion ist nun mal Ehrensache für den 49-Jährigen, dessen Vertrag am Donnerstag um fünf Jahre bis Ende 2023 verlängert worden ist. Und so beschränkt er sich darauf, von einer „Minderheitsbeteiligung“ zu sprechen, wenn es darum geht, darzulegen, woher die erneuten millionenschweren Abschreibungen herrühren, die den Gewinn des Frankfurter Energiekonzerns belasten. Mit mehr als 20 Millionen Euro habe diese Minderheitsbeteiligung im vergangenen Jahr ins Kontor geschlagen, räumte Alsheimer ein.

Mit einer „zweistelligen Millionensumme“ hatte diese Beteiligung schon 2016 den Ertrag gedrückt, wie der Mainova-Chef im vergangenen April verriet. Konkret waren es knapp 14 Millionen Euro gewesen, wie sich nun aus dem Angaben des neuen Mainova Geschäftsberichts errechnen lässt, in dem zumindest das Jahresergebnis der Gas-Union GmbH fürs Jahr 2016 aufgeführt ist. Ihren eigenen Jahresabschluss legt die Gas-Union immer erst im Sommer des Folgejahres vor. Mit ihrer Beteiligung von 34,27 Prozent ist die Mainova der größte Aktionär.

Anteile übernommen

Dass es sich bei dem neuen Sorgenkind von Hessens größtem Versorger um die Frankfurter Gas-Union handelt, ist in der Branche längst kein Geheimnis mehr. Die Erdgas-Großhandelsgesellschaft beliefert Energieversorger und Industrie-Unternehmen, ist in Gasspeichern tätig und fördert auch selbst Erdgas. 2,9 Milliarden Euro erlöste die Gesellschaft im Jahr 2016. Aber sie leidet unter einem Überangebot: Aus Russland, der Nordsee und aus den Niederlanden kommen große Gasmengen; hinzu kommt aus Übersee immer mehr Flüssiggas. Auch der Speichermarkt ist unter Druck: Deutschland hat die größten Speichermengen in Europa. Und last but not least machten der Union zudem Probleme bei Gasbohrungen zu schaffen.

Ob das Unternehmen in diesem Jahr erneut Miese einfahren und damit das Mainova-Ergebnis wieder belasten wird, traute sich Alsheimer gestern nicht vorauszusagen. Sich von der Gas-Union zu trennen, sei jedenfalls keine Option, so der Vorstandschef, der sich vom langfristigen Nutzen der Beteiligung überzeugt zeigte. Stattdessen scheint die Mainova-Führung der Gas-Union finanziell unter die Arme gegriffen zu haben: Im Dezember 2017 übernahm die Mainova von ihr 37,8 Prozent der Anteile an der Erdgas Westthüringen Beteiligungsgesellschaft mbH (EWT). Seitdem sind die Frankfurter alleiniger Eigentümer der EWT, die sich an Versorgern in Thüringen beteiligt. 32,5 Millionen Euro legte die Mainova dafür auf den Tisch – die natürlich auch den Ertrag schmälerten.

Der bereinigte Vorsteuergewinn des Konzerns ist 2017 aber trotz der EWT gestiegen. Bei einem leichten Umsatzanstieg auf knapp zwei Milliarden Euro legte der Gewinn recht deutlich zu: von 100,3 auf 132,2 Millionen Euro.

Zu verdanken ist dieser Anstieg weniger dem Umstand, dass die Frankfurter die Zahl ihrer Kunden um 6,5 Prozent auf etwas mehr als 700 000 erhöht haben – wie Vertriebsvorstand Norbert Breidenbach einräumte, kostet es vor allem im harten Frankfurter Wettbewerb mit rund 200 Konkurrenten oft genug zunächst erstmal Geld, neue Kunden zu gewinnen, zum Beispiel über Boni.

Vielmehr ist der Ergebnissprung des vergangenen Jahres darauf zurückzuführen, dass die beiden anderen langjährigen Sorgenkinder des Konzerns nicht mehr so viel Geld gekostet haben: die Beteiligungen an den Gaskraftwerken im bayerischen Irsching und in Bremen. Rückstellungen in Höhe von insgesamt 40 Millionen Euro hatte die Mainova 2016 für die beiden Anlagen vornehmen müssen. Im vergangenen Jahr sind es laut Alsheimer lediglich 6,6 Millionen Euro gewesen. Insgesamt summieren sich die Abschreibungen und Wertberichtigungen auf die beiden Kraftwerke inzwischen auf 95,6 Millionen Euro.

Der Großteil dieser Summe entfällt auf das Werk in Irsching, das die Frankfurter Anfang 2011 in Betrieb genommen hatten und an dem sie mit 15,6 Prozent beteiligt sind. 60 Millionen Euro hatten sie in die Anlage investiert, deren Wirkungsgrad zu den höchsten in Europa zählt. Das Gaskraftwerk in Bremen ist nach mehrjähriger Verspätung erst im Dezember 2016 ans Netz gegangen. Mit 25,1 Prozent hatte sich der Frankfurter Energieversorger vor sechs Jahren an der Anlage beteiligt; rund 100 Millionen Euro hat er an der Weser investiert.

Gaskraftwerke wie Irsching und Bremen sind quasi der Kollateralschaden der Energiewende: Eigentlich sollten die hochflexiblen und klimafreundlichen Gaskraftwerke zur Stütze des Systems werden. Stattdessen sind sie zum Symbol für Fehlentwicklungen des „Erneuerbare-Energie-Gesetzes“ (EEG) geworden. Gemäß EEG hat Strom aus alternativen Quellen stets Vorrang im Netz. Betreiber von Windrädern und Solaranlagen dürfen dabei ihren Strom zu einem festgelegten, subventionierten Preis einspeisen. Sie laufen quasi außer Konkurrenz. Ansonsten haben Kraftwerke Vorrang, die den Strom zu den geringsten Grenzkosten liefern. Und da in der Europäischen Union die Preise für CO2-Zertifikate immer noch im Keller sind, kommen in Deutschland die schmutzigen, aber dadurch billig produzierenden Kohlemeiler vor den Gaskraftwerken mit ihren relativ hohen Brennstoffkosten zum Zug. Angesichts der mehrjährigen rasanten Talfahrt der Strompreise im Großhandel produzieren sie zu teuer. Im vergangenen Jahr lag der Preis bei durchschnittlich 32,39 Euro je Megawattstunde. 2011 lagen sie noch bei 56 Euro.

Erst 2022 wirtschaftlich

Und schnelle Besserung ist nicht in Sicht, wie Breidenbach gestern bestätigte – trotz der zu Jahresbeginn eingeleiteten Reform des europäischen Emissionshandels. Die sieht vor, dass die Anzahl der CO2-Zertifikate ab 2019 um gut 40 Prozent sinken soll – weswegen sich der Preis für das Recht zum Ausstoß einer Tonne CO2 im bisherigen Jahresverlauf schon auf rund 14 Euro verdoppelt hat und sich weiter erhöhen wird. Aber selbst nach jüngster Einschätzung von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) wird die grüne Energie erst „in den nächsten vier bis fünf Jahren ihre Wettbewerbsfähigkeit vollständig erreicht haben“ – und dann keine Subventionen mehr benötigen. Entsprechend geht Breidenbach davon aus, dass die Mainova erst 2022 mit Irsching Geld verdienen wird.