Kaum Wachstum 2017?: Maschinenbau sucht seinen Zyklus

Lange vorbei sind die Zeiten, in denen der Maschinenbau noch als zyklische Branche gelten konnte. Als ein Industriezweig, dessen Geschäftsentwicklung vom Konjunkturverlauf abhängt – und der somit im Aufwind überproportional zulegt, während er im Abschwung überproportional verliert. Stattdessen tritt Deutschlands Vorzeigebranche seit fünf Jahren praktisch auf der Stelle. Und deutliche Besserung ist nicht in Sicht.

Wenn der deutsche Maschinenbau so weiter macht, ist er auf gutem Weg, die biblischen sieben mageren Jahre zu vollenden. Seit 2012 sind Produktion und Umsatz der Branche, die mit rund einer Million Beschäftigten als das Rückgrat der deutschen Wirtschaft bezeichnet wird, nicht mehr gewachsen. Auch für dieses Jahr rechnet der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) mit „null Prozent Produktionswachstum“, wie dessen Chefvolkswirt Ralph Wiechers zu sagen pflegt – weil das nun mal besser klinge als „null Prozent Produktionsrückgang“.

Es ist faktisch das fünfte Jahr Stagnation in Folge. Die letzten starken Ausschläge verzeichneten die Produktionsgüter-Hersteller im Jahr 2009 – als die Produktion um 25 Prozent auf 151 Milliarden Euro einbrach –, sowie in den beiden Folgejahren, als sie sich wieder auf ihren Vorkrisen-Wert von knapp 200 Milliarden Euro erholte – ein Niveau, auf dem der Maschinenbau jetzt regelrecht eingemauert scheint. Im laufenden Jahr wird der Produktionswert bei gut 203 Milliarden Euro liegen, der Umsatz von 218 auf 220 Milliarden Euro klettern.

Und 2017 werden für die mittelständisch geprägte Branche die Bäume auch nicht in den Himmel wachsen, wie es scheint. Allem Anschein nach musste der frisch gekürte VDMA-Präsident Carl Martin Welcker gestern in der Frankfurter Verbandszentrale schon allen Mut zusammennehmen, um fürs kommende Jahr einen Produktionsanstieg von einem Prozent in Aussicht zu stellen. Und das, obwohl die Weltkonjunktur im Durchschnitt der Prognosen um 2,7 Prozent zulegen soll. Der Produktionswert würde laut VDAM-Schätzung leicht auf 207 Milliarden Euro steigen, die Einnahmen auf 224 Milliarden Euro. Für die Maschinenbauer wäre es dann das sechste Jahr in Folge ohne bedeutsame Zuwächse.

Weltweites Phänomen

„Der Zyklus mit seinen typischen Ausschlägen nach unten und nach oben ist uns abhanden gekommen“, beklagte Wiechers gestern. „Aber irgendwann wird der Zyklus wiederkommen“, so der Chefvolkswirt tapfer. Der Aufschwung sei ja überfällig. Soll heißen: Die Industrieunternehmen müssen doch – wenn sie wettbewerbsfähig bleiben wollen – früher oder später ihre Anlagen und Maschinen erneuern. Insbesondere in vielen europäischen Ländern schieben Manager trotz niedrigen Zinsniveaus Investitionen vor sich her.

Maschinenbau in Hessen INFO Insgesamt 39 470 Menschen sind in Hessen im Maschinenbau tätig – vor allem im Main-Kinzig-Kreis, im Lahn-Dill-Kreis und im Landkreis Gießen.

Aber eine Wende mag da auch Verbandspräsident Welcker nicht erkennen: „Die Nachfrage nach Investitionsgütern ist weltweit viel zu schwach, um ein nennenswertes Wachstum generieren zu können“, so der Cheflobbyist der Branche, die 78 Prozent ihrer Güter exportiert. So sei die Wachstumsschwäche denn auch keineswegs ein rein deutsches Phänomen.

Aber ein immer noch nachhaltiges: In den USA sei ungewiss, welchen Weg das Land unter Donald Trump nehmen werde. „Die Ankündigungen des designierten US-Präsidenten zur Handelspolitik stimmen uns nicht optimistisch“, so Welcker. Und in China gebe es weiter zahlreiche Risiken wie Überkapazitäten und eine hohe Verschuldung von Staatsunternehmen und Kommunen. Im kommenden Jahr könnten die Exporte in die Volksrepublik nochmals zurückgehen, warnte der VDMA-Präsident. Im bisherigen Jahresverlauf sind die Ausfuhren nach China um 11,5 Prozent eingebrochen. Damit hat das Reich der Mitte seine Stellung als größter Absatzmarkt der deutschen Maschinenbauer an die USA verloren, das ein relatives geringes Minus von 2,4 Prozent verzeichnet.

Kleinvieh macht auch Mist

Da die großen etablierten Märkte schwächeln, drängen viele der 3200 VDMA-Mitgliedsunternehmen nun offenbar verstärkt in kleinere, aber vielversprechende Schwellenländer – nach dem Motto: Kleinvieh macht auch Mist. Länder wie Thailand, Indonesien und Malaysia, wo die Nachfrage laut Welcker „förmlich explodiert“. Außerdem sieht der Branchenverband – mit Ausnahme Großbritanniens, das unter dem Brexit leide – eine leichte Erholung in den EU-Partnerländer; und auch in Russland sieht der VDMA inzwischen die Talsohle erreicht.

Das nährt die Hoffnung der Verbandsführung, dass die Kapazitätsauslastung der Mitgliedsunternehmen, die im Schnitt auf 84,6 Prozent gefallen ist, wieder über die Wohlfühlschwelle der Branche von 86 Prozent steigen könnte. Angesichts steigender Arbeitskosten wäre das die Voraussetzung dafür, dass auch künftig zumindest in Summe kein Jobabbau in der Branche stattfindet, machte Welcker deutlich.