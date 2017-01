Masterplan für BER soll bis Jahresende vorliegen

Wie EU und USA Abgas-Grenzwerte setzen (K)ein Herz für den Diesel?

New York/Brüssel. Autos pusten so einiges in die Luft: Kohlendioxid facht die Erd-erwärmung an, Stickoxide schaden der Gesundheit. Beides ist gefährlich - doch die Auflagen für die Stoffe sind in den USA und in Europa ganz unterschiedlich. mehr