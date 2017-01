Grundsatzrede der britischen Premierministerin: May steuert auf einen „harten Brexit“ zu

Mit Spannung wird die Grundsatzrede der britischen Premierministerin Theresa May am heutigen Dienstag erwartet. Darin will sie Details zum anstehenden Austrittsprozess ankündigen.

Noch bevor klar war, wann die britische Premierministerin Theresa May die Pläne für den EU-Ausstieg in einer Grundsatzrede darlegen wollte, wurde im Königreich bereits wild spekuliert, was sie verkünden würde. Am heutigen Dienstag will sie nun endlich Details für die anstehende Scheidung preisgeben. Denn selbst sechs Monate nach der Amtsübernahme Mays weiß noch immer niemand nichts. Regelmäßig wird der Regierungschefin Planlosigkeit vorgeworfen.

Viel ist von einem harten oder im Gegensatz dazu weichen Brexit die Rede, als wäre Brexit eine Käsesorte. Dann begannen politische Beobachter, einen Ausritt je nach Modell in einen weißen, schwarzen oder grauen Brexit einzuteilen. May langte im Anschluss in den Farbkasten, indem sie meinte, sie bevorzuge eine Scheidung von Brüssel in „rot, weiß und blau“. Wie seit Monaten blieb sie ihren Zuhörern eine Erklärung schuldig, was das bedeute. Heute soll sich das ändern. Dem Medienchor auf der Insel zufolge strebt sie einen harten, wahlweise auch als sauber bezeichneten Bruch mit der EU an, was so viel heißt wie: Ausstieg aus dem EU-Binnenmarkt, aus der Zollunion und eine Abkehr vom Europäischen Gerichtshof. Die Regierung will die Personenfreizügigkeit von Einwanderern aus EU-Mitgliedstaaten beenden, um wieder die Kontrolle der Migrationspolitik zurückzugewinnen. Das war das Argument vieler Austrittsbefürworter, und May scheint sich deren Druck zu beugen.

Doch sollte es wirklich zum Konfrontationskurs mit Brüssel kommen, dürfte May Gegenwind von EU-Freunden auf der Insel erhalten. Diese werben für einen weichen Brexit. Die Rufe stammen vor allem aus der Wirtschaftswelt. Ein Großteil der Banken, Unternehmen und Dienstleister warnt vor dramatischen Auswirkungen, sollte das Königreich seine Mitgliedschaft im Binnenmarkt aufgeben. Auch Schatzkanzler Philip Hammond betonte dessen Bedeutung, hat als pro-europäischer Minister jedoch einen schweren Stand in der konservativen Partei. Hier diktieren Europaskeptiker die Diskussion.

Nun zog auch Hammond mit der Keule auf den Kontinent. Seine Regierung werde bei einem fehlenden Zugang zum europäischen Markt das Wirtschaftsmodell überdenken, um die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Wirtschaft zu erhalten, sagte der Finanzminister. Es ist nicht das erste Mal, dass London andeutet, den Weg hin zu einem Steuerparadies mit gesenktem Körperschaftssteuersatz einschlagen zu wollen. Bis Ende März will Theresa May Artikel 50 des Lissabonner EU-Vertrags aktivieren und damit den auf zwei Jahre beschränkten Austrittsprozess aus der Europäischen Union einleiten.