Banken-Kongress: Mehr Aktienkultur mit Jamaika

Auf dem „Frankfurt European Banking Congress“ werden Forderungen an die künftige Bundesregierung laut. Unter anderem solle die Altersvorsorge mit Aktien gestärkt und in die Digitalisierung investiert werden.

Politiker verschiedener Parteien haben positiv auf den Offenen Brief des Bankhauses Metzler reagiert, in dem „alle Politiker der Jamaika-Koalition“ aufgefordert wurden, im Bereich der Altersvorsorge die Weichen für die Zukunft und für mehr Aktien zu stellen. Das sagte Emmerich Müller, persönlich haftender Gesellschafter des Frankfurter Traditions-Bankhauses und Vorstandsmitglied im Bankenverband (BdB), in einem Gespräch mit dieser Zeitung am Rande des „Frankfurt European Banking Congress“ gestern in der Alten Oper. Daher hoffe er sehr, dass die Förderung der Aktienkultur in Deutschland Eingang in künftige Koalitionsvereinbarungen fänden – auch wenn die Gespräche noch „extrem schwierig“ würden.

Bild-Zoom Foto: B. Metzler seel. Sohn & Co. (B. Metzler seel. Sohn & Co.) Emmerich Müller, Partner des Bankhauses Metzler.

Die gesetzliche Rente werde für die Generation der heute 20- bis 35-Jährigen nur noch knapp 40 Prozent des letzten Bruttoeinkommens betragen, zudem würden auch die Beitragszahlungen stark steigen, hatte der von Müllers Ko-Partner Friedrich von Metzler unterschriebene Offene Brief gewarnt. Daher müsse in der Altersvorsorge das renditestarke Sparen mit Aktien gefördert werden. Die von der hessischen Landesregierung vorgeschlagene „Deutschland-Rente“ als zusätzliche private Altersvorsorge – über ein gefördertes staatliches Standardprodukt – könnte ein Schritt in die richtige Richtung sein. Die Abwicklung über den Arbeitgeber könne Vertriebs- und Verwaltungskosten einsparen, welche die späteren Renten mindern würden, meinte Müller. Schon die von der scheidenden Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles vorangetriebene Betriebsrenten-Reform sei ein wichtiger Schritt gewesen – obwohl es Jahre dauern werde, bis daraus ein gewisses Geschäftsvolumen für Banken erwachse.

Ganz oben auf der Prioritätenliste der neuen Bundesregierung muss aus Sicht der Volks- und Raiffeisenbanken der Ausbau der digitalen Infrastruktur stehen. Das war das Ergebnis einer Umfrage des Genossenschaftsverbands unter seinen Mitgliedern: 80 Prozent der Befragten sahen hier großen Handlungsbedarf, noch vor Zuwanderung/Integration (73 Prozent) oder einer Rentenreform (42 Prozent).

Das Arbeitskräfte-Angebot

Bundesbank-Präsident Jens Weidmann forderte auf dem Banken-Kongress ebenfalls einen Ausbau des Breitband-Internets, um Potenziale der Digitalisierung zu nutzen und die deutsche Wirtschaft produktiver zu machen. Die künftige Koalition müsse zudem angesichts der demografischen Herausforderungen das Arbeitskräfte-Angebot stärken und in die Kinderbetreuung investieren, um die Berufstätigkeit vor allem von Frauen zu stärken. Die „digitale Dividende“ könnte Jobs sicherer machen: „Das wäre das effektivste Gegenmittel gegen das Gefühl der Bedrohung, das viele angesichts der Globalisierung empfinden.“

Dem widersprach indirekt der frühere EU-Handelskommissar und belgische Ex-Außenminister Karel De Gucht: „Viel von der aktuellen Kritik an der Globalisierung zielt eigentlich auf die Digitalisierung.“ Durch letztere verliere die Mittelschicht an Boden: „Ich bin gegen Protektionismus, aber wir müssen unsere Technologien und unser geistiges Eigentum schützen.“ Auch die Globalisierung habe Schattenseiten, wie De Gucht unterstrich: „Wir dürfen es nicht akzeptieren, dass Firmen wie Google oder Amazon keine Steuern zahlen.“ Europa sei auch für diese US-Konzerne der größte Markt, und ohne deren Abgaben sei keine nachhaltige Entwicklung möglich. Zudem drohe durch China eine „Schlacht um Rohstoffe“ wie Lithium samt anschließender Preiserhöhungen.

Die angekündigte Öffnung des chinesischen Kapitalmarkts wiederum habe nichts mit Donald Trumps Besuch zu tun, meinte der Chef des BASF-Chinageschäfts, Jörg Wuttke. Die Chinesen hätten Trump ausgespielt, indem sie ihn umschmeichelt und an seine Instinkte appelliert hätten, sagte Wuttke: „Wir warten immer noch auf eine echte Öffnung Chinas.“ Ob die jemals kommen wird, bezweifelte der Direktor der Brüsseler Denkfabrik Bruegel, Guntram Wolff: „China ändert die Regeln des Spiels.“ Wolff fragte sich unter Anspielung auf einen Slogan des US-Präsidenten, ob Trumps Politik „Makes China Great Again“?

Zu viele Institute

Deutsche-Bank-Chef John Cryan glaubt, dass es mit fast 1700 Instituten zu viele Banken in Deutschland gibt: „Ich weiß, das ist umstritten.“ Man könne die Marken erhalten, aber die Technologien im Hintergrund vereinheitlichen und die Branche so einfacher und effizienter machen – auch um gegen neue und weniger stark regulierte Wettbewerber bestehen zu können. „Europa wäre gut bedient, wenn es eine Handvoll Institute gäbe, die auf globaler Ebene konkurrieren könnten“, sagte Cryan. Die USA und China hätten sehr große Finanzkonzerne, die wettbewerbsfähiger seien und weltweit investierten.