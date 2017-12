Kaufkraft: Messe Frankfurt bringt 3,6 Milliarden

Die Frankfurter Messen ziehen zunehmend Aussteller und Besucher aus dem Ausland an. Das bringt Milliarden an Kaufkraft.

Aussteller lassen Stände bauen und buchen Hotels, Besucher essen in Restaurants oder fahren mit dem Taxi: Die Veranstaltungen der Messe Frankfurt bringen Deutschland jedes Jahr eine Kaufkraft von 3,6 Milliarden Euro ein. Das ist das Ergebnis einer Studie des Ifo-Instituts. Knapp zwei Drittel der Summe werden von den Ausstellern ausgegeben – dieses Jahr kamen in ganz Deutschland gut 42 300 Aussteller zu den Veranstaltungen der Messe Frankfurt.

Oberbürgermeister Peter Feldmann: „Die Messe Frankfurt trägt durch ihre internationalen Veranstaltungen wesentlich zur Bekanntheit und wirtschaftlichen Stärke Frankfurts bei.“ Es sind die höchsten wirtschaftlichen Effekte aller deutschen Messegesellschaften – mit deutlichem Abstand auf Rang zwei folgt Düsseldorf (3 Milliarden Euro). Das Münchner Forschungsinstitut hat zwei Jahre an der Studie gearbeitet und dafür mehr als 20 000 Interviews mit Ausstellern und Messebesuchern geführt.

Halle 12 vor Fertigstellung – Umsatz steigt auf ... Eines der ehrgeizigsten Neubauvorhaben der Messe Frankfurt steht vor der Vollendung: Die metallverkleidete Fassade der Halle 12 mit ihrem markanten Eck-Zackenfenster ist bereits geschlossen, clearing

Von der Gesamtsumme entfällt mit 1,8 Milliarden Euro die Hälfte auf die Stadt Frankfurt; im Jahr 2000 waren es erst 1,3 Milliarden gewesen, 2011 rund 1,6 Milliarden. Weitere 600 Millionen werden im übrigen Hessen wirksam, 1,2 Milliarden im restlichen Deutschland. Von den direkten Ausgaben entfallen übrigens lediglich fünf Prozent auf das von vielen Kommunen umworbene Kongressgeschäft.

Die Messe-Veranstaltungen sichern bundesweit 33 250 Arbeitsplätze, davon 18 500 in Frankfurt. 34 Prozent dieser Stellen entfallen auf Hotels und Gaststätten, 29 Prozent auf Handwerker und Dienstleister, wie ein Ifo-Experte dieser Zeitung sagte. Acht Prozent der Jobs sind im Einzelhandel angesiedelt, jeweils sieben Prozent im (Nah- und Fern-)Verkehr sowie in der Industrie. Von 2,5 Millionen Übernachtungen, die wegen Frankfurter Messen im Rhein-Main-Gebiet gebucht werden, kommen 1,82 Millionen der Mainmetropole zugute, das ist ein Fünftel aller Übernachtungen in der Stadt. Die Veranstaltungen der Messe Frankfurt führen zu einem Steueraufkommen von 657 Millionen Euro, davon 32 Millionen in Frankfurt und 176 Millionen in Hessen.

2017 fanden in Frankfurt 40 (2016: 42) Messen und Ausstellungen statt, darunter 24 Gastveranstaltungen wie die Buchmesse oder die IAA. Die Frankfurter organisierten neun weitere Veranstaltungen in Deutschland und 99 im Ausland. Weltweit buchten knapp 95 400 Aussteller, es kamen gut 4,25 Millionen Besucher (davon zwei Millionen in Frankfurt selbst). Vor allem internationale Aussteller und Besucher bleiben länger und geben mehr Geld aus. Drei Viertel der Aussteller und die Hälfte der Besucher kommen aus dem Ausland nach Frankfurt. Die Messe Frankfurt veranstaltet auch an Plätzen wie Nürnberg die jeweils größte Gastveranstaltung (die SPS IPC Drives) und ist Marktführer in vielen Auslandsmärkten, unter anderem in Argentinien, wo sie im nächsten Jahr den G20-Gipfel ausrichten wird. Wachstumsstark ist auch das Kongressgeschäft – das zweite Kongresszentrum der Messe, das „Kap Europa“, ist inzwischen zu 100 Prozent ausgebucht.