Vernetzte Technik macht im modernen Gebäude vieles möglich, was Komfort und Effizienz erhöht. Doch noch bremsen Ängste in Sachen Datensicherheit die Entwicklung.

Einen Schlüssel braucht der smarte Mensch von morgen nicht mehr. Eine stecknadelgroße Kamera neben der Klingel filmt ihn, und nach bestandener Gesichtserkennung öffnet sich die Haustür wie von Geisterhand. Statt mit einer Kamera wäre das System auch mit Fingerabdruck, Sprachsteuerung oder einem Chip zu koppeln. Nie wieder kann das Kind den Schlüssel verlieren, Zutritt für die Nachbarn nur während des Urlaubs ist kein Problem, und auch die Frage der Sicherheit sei geklärt, wie Werner Bonin von Fachverband Elektro- und Informationstechnik Hessen/Rheinland-Pfalz erläutert. Elektromotoren verriegeln im Anschluss die Tür wieder an mehreren Stellen – und steht jemand im Weg, bemerkt das die Automatik und bremst. Vor allem für Rollstuhlfahrer könne diese Innovation das Leben sehr erleichtern, sagt Bonin.

Die automatische Tür ist ein neuartiges Element im E-Haus, das der hessische Verband gemeinsam mit dem Zentralverband der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke (ZVEH) in Halle 8 der „Light+Building“ in Frankfurt aufgebaut hat. Vom „Smart Home“ redet man seit 20 Jahren, jedoch ließ der wirkliche Durchbruch bisher auf sich warten. Doch mit dem Handy gesteuerte Anwendungen setzen sich im Alltag immer mehr durch, und so hofft auch die Elektriker-Branche auf die Trendwende. Bonin: „Alles, was hier zu sehen ist, haben die Hersteller im Standardprogramm – es ist verfügbar, keine Zukunftsmusik.“

Per Sprachsteuerung

So ist im E-Haus, in dem Produkte von 60 verschiedenen Herstellern miteinander vernetzt sind, die Heizungssteuerung mit der Lüftung gekoppelt. Im Bad geben Fußmatten oder eine Stereo-Kamera Alarm oder rufen Hilfe, wenn der Bewohner stürzt und sich nicht mehr rührt – wiederum eine für Senioren interessante Anwendung. In der Küche sind im Kühlschrank von Bosch Kameras integriert, so können die für ein bestimmtes Rezept fehlenden Zutaten direkt online bestellt werden. Über „Alexa“- oder „Siri“-Sprachsteuerung (bequemer als eine Fernbedienung!) kann der Bewohner den Hängeschrank absenken, die Beleuchtung dimmen oder auf eine wärmere Farbe stellen, oder auch das Fenster im Bad verschatten oder den Rollladen herunterlassen. Die Lichtschalter sind über die Funktechnik „Bluetooth“ miteinander verknüpft – zum Beispiel geht im Flur automatisch das Licht an, wenn man es im Wohnzimmer ausknipst. Und die Solarenergie vom Dach wird, wenn sie nicht gerade die Waschmaschine antreibt oder das E-Auto lädt, in Viessmann-Batterieschränken gespeichert.

Büros als Schrittmacher

Solche Innovationen könnten das Leben im smarten Gebäude effizienter, angenehmer und sicherer machen, sagt der Präsident des Elektroindustrieverbands ZVEI, Michael Ziesemer. Und wann kommt der Durchbruch? Ziesemer setzt auf die Schrittmacherfunktion von Bürogebäuden. Denn für den Normalverbraucher könnten die Kosten – die rasch in den fünfstelligen Bereich steigen – doch ein Gegenargument sein, gesteht ZVEH-Präsident Lothar Hellmann ein: „Eine konkrete Zahl würde den einen oder anderen abschrecken.“

Und natürlich ist das Angebot fast unüberschaubar und verwirrend. „Den Kunden interessiert die Technik überhaupt nicht, sondern der Nutzen“, sagt Hellmann; die Dienstleistung müsse aus einer Hand kommen, möglichst mit 24-Stunden-Notdienst. Hellmann unterstreicht, wie wichtig Weiterbildung für die Handwerker ist – sonst können sie die Neuheiten schließlich nicht empfehlen oder einbauen.

Allerdings warnt Professor Wolfgang Henseler von der Hochschule Pforzheim, die Hersteller dürften die Plattform nicht aus der Hand geben und sich einem Monopolisten (wie Amazon mit seiner „Alexa“) ausliefern. Denn ein großer Teil des Gewinns komme künftig nicht mehr aus dem Verkauf des Produkts, sondern aus Datendiensten – und diese Marge lande dann möglicherweise bei US-Internetkonzernen statt beim Hersteller: „Wir Deutschen sind häufig die Erfinder von Dingen, die andere dann vermarkten.“

Noch bis zum Freitag zeigen auf der Fachmesse rund 2700 Aussteller, drei Prozent mehr als vor zwei Jahren, ihre Neuheiten nicht nur aus Gebäudeautomation und Elektrotechnik, sondern auch aus dem Bereich Leuchten und Lampen. Und das Thema Datensicherheit spielt ebenfalls eine Rolle – laut Hellmann sind genau solche Ängste ein wichtiger Bremser, wenn es ums „Smart Home“ geht. Auf dem „Intersec Forum“ beraten Experten über vernetzte Sicherheitstechnik, und in Halle 9.1 zeigt die ZVEI-Sonderschau „Secure!“, wie verschiedene Sicherheitssysteme im Gebäude miteinander vernetzt werden können.