Tagungshaus „Kap Europa“ bringt Plus von zehn Prozent: Messe wächst im Kongress-Geschäft

Sattes Plus: Die Messe-Tochter Congress Frankfurt hat im Vorjahr 163 Veranstaltungen in den Räumlichkeiten auf dem Messegelände und im Kongresshaus „Kap Europa“ betreut, zehn Prozent mehr als im Jahr zuvor. Zum Vergleich: 2012 waren es 79 Kongresse und Tagungen. 2016 kamen immerhin 132 500 Teilnehmer, 2012 nur 118 000.

Damit hat sich der Bau des Mitte 2014 eröffneten „Kap Europa“ für die Messe gelohnt. „Der signifikante Zuwachs bei den Zahlen liegt daran, dass wir mit unserem Kap-Europa-Konzept genau den Markt der mittelgroßen Veranstaltungen abdecken – für die Hotels zu groß, für das Messegelände zu klein“, sagt Johann Thoma, seit dem Vorjahr Bereichsleiter Guest Events der Messe Frankfurt. Ein Vorteil des Frankfurter Anbieters, der zu 60 Prozent der Stadt Frankfurt und zu 40 Prozent dem Land Hessen gehört: Er muss nicht auch – wie es häufig der Fall ist – Zimmerkontingente in einem bestimmten Hotel mitverkaufen. Allerdings wertet Thoma die Tatsache, dass es „Maritim“ und „Marriott“ in unmittelbarer Nähe des Messegeländes gibt und zudem in den vergangenen Jahren mehrere neue Hotels in der näheren Umgebung gebaut wurden, durchaus als „Standort-Vorteil“ für Frankfurt. Natürlich profitieren auch umgekehrt Hotels, Restaurants und Dienstleister in der Stadt von den vielen zahlungskräftigen Besuchern.

4000 Teilnehmer

2016 fanden große, internationale Kongresse wie die Jahrestagung der Asian Development Bank (ADB) mit 4000 Teilnehmern und die Generalversammlung der International Electrotechnical Commission (IEC) mit 3500 Teilnehmern aus über 80 Ländern in Frankfurt statt. Das laufende Jahr begann mit der Jahrestagung des Associations & Conference Forum, eines Zusammenschlusses wissenschaftlicher Verbände, die ihre Kongresse selbst organisieren.

Zum 106. Deutschen Bibliothekartag vom 30. Mai bis 2. Juni werden mehr als 3000 Besucher erwartet – die voraussichtlich größte Veranstaltung dieses Jahr. Für 2017 wäre Thoma nach dem starken 2016 laut eigener Aussage schon damit zufrieden, das Vorjahresniveau halten zu können. Ohnehin wird in der Branche langfristig geplant, schon jetzt verhandeln die Frankfurter über Veranstaltungen bis ins Jahr 2022.

Rund die Hälfte der Veranstalter in Frankfurt kommen laut Thoma aus dem Ausland, auch bei den Besuchern sei die Größenordnung ähnlich: „Im internationalen Geschäft profitieren wir vom bekannten Flughafen und davon, dass Frankfurt auch durch die Messen weltweit einen Namen hat.“

Die Veranstalter kommen aus ganz Europa und auch aus den USA. Besonders stark war zuletzt das Wachstum bei asiatischen Unternehmen. „Das vergangene Jahr bestätigte, dass die Maßnahmen im asiatischen Raum, die wir gemeinsam mit dem German Convention Bureau und dem Frankfurt Convention Bureau aufgesetzt haben, Wirkung zeigen“, sagt Thoma. War es im Jahr 2015 lediglich ein asiatischer Gastgeber, konnten im Jahr 2016 gleich neun Veranstalter aus China, Korea und Thailand begrüßt werden. In den kommenden Jahren könnte Frankfurt auch vom Werbeeffekt durch die ADB-Jahrestagung profitieren.

Das Angebot für Kongressveranstalter auf dem Frankfurter Messegelände umfasst neben Congress Center, Festhalle, Forum und Portalhaus auch die Messehallen; insgesamt stehen 80 Kongress- und Tagungsräume mit 22 000 Plätzen zur Verfügung. Dazu kommt noch das Kap Europa mit zwei Sälen und zwölf Konferenzräumen für 2400 Teilnehmer.

Schritt zur Messe

Gelegentlich entwickelt sich aus einem Kongress auch eine „richtige“ Messe – wie zum Beispiel aus der Tagung „Logistik & Mobilität“ die neue Messe „Hypermotion“, die im November erstmals stattfinden soll. Das komme vor allem bei Technologie-Themen vor, sei jedoch eher die Ausnahme, sagt Thoma: „Das Kongressgeschäft funktioniert solitär.“ Und sollte ein Kongress doch zur Messe werden, dann leider häufig an einem anderen Standort – der Marktführer Messe Frankfurt ist meist schlicht zu groß für Neuveranstaltungen im Embryonalstadium.