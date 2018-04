Hannover-Messe: Mexiko will sich als brummende Fabrik präsentieren

Als erstes lateinamerikanisches Land darf sich Mexiko auf der größten Industriemesse der Welt präsentieren. Auto-, Nahrungsmittel- und Elektroindustrie in dem G20-Staat boomen. Will Mexiko sich als großer Industriestandort behaupten, muss es allerdings innovativer werden.

Der Handelskonflikt zwischen den USA und China hält die Welt in Atem. Lachender Dritter könnte ausgerechnet Mexiko sein. Zwar wird das Nordamerikanische Freihandelsabkommen (Nafta) mit den USA und Kanada derzeit in mühsamen Gesprächen neu verhandelt, zunächst aber bleibt der südliche Nachbar der Vereinigten Staaten von Trumps Strafzöllen verschont. Wenn Produkte aus China wegen der Zölle in den USA nun teurer und damit unattraktiver werden, könnten die Mexikaner einspringen.

„Tatsächlich werden in Mexiko eine Reihe von Produkten gefertigt, deren Einfuhr aus China nun von Seiten der USA mit Zöllen belegt wird“, sagt Florian Steinmeyer, Berichterstatter der Außenwirtschaftsgesellschaft Germany Trade & Invest (GTAI) in Mexiko. „Hersteller von Elektrokomponenten und Stahlproduzenten aus Mexiko könnten deshalb profitieren.“

Flachbildschirme

Beispiel Unterhaltungselektronik: Bereits jetzt ist Mexiko der weltgrößte Exporteur von Flachbildfernsehern – bei Computern, Mikrofonen, Lautsprechern und Kopfhörern liegt es an vierter Stelle. Im vergangenen Jahr kauften die Amerikaner Flachbildschirme im Wert von 6,5 Milliarden US-Dollar (5,25 Mrd. Euro) aus Mexiko. „Die mexikanischen Firmen könnten einen weiteren Schub erhalten, wenn die Produkte der chinesischen Konkurrenz potenziell 25 Prozent teurer werden“, sagt Caitlin Webber vom Analyse-Unternehmen Bloomberg Intelligence.

Info: Freihandel: EU und Mexiko einig Pasta, Äpfel, Schweinefleisch: Ein runderneuertes Handelsabkommen zwischen der Europäischen Union und Mexiko soll Zölle für Agrarprodukte weitgehend abschaffen, so dass künftig 99 Prozent aller Waren frei gehandelt werden können.

Langfristig will sich Mexiko allerdings aus der Abhängigkeit von den USA lösen und den Handel mit Europa, Lateinamerika und Asien verstärken. „Wir sind zu abhängig von den USA. Sie werden immer ein strategischer Markt bleiben, aber wir müssen unsere Präsenz in anderen Regionen erhöhen“, sagt der Leiter der mexikanischen Wirtschaftsförderung ProMéxico, Paulo Carreño. Als erstes lateinamerikanisches Land ist Mexiko nun Partner der Industrieschau Hannover-Messe (23. bis 27. April). „Wir wollen das neue Gesicht Mexikos zeigen, das moderne Mexiko“, sagt Wirtschaftsstaatssekretär José Rogelio Garza Garza.

Bedeutender als Brasilien

Tatsächlich ist Mexiko eine brummende Fabrik. Mit einem Bruttoinlandsprodukt von umgerechnet 946 Milliarden Euro liegt das Land auf dem 15. Rang der größten Volkswirtschaften. Mit einem Außenhandelsvolumen von rund 760 Milliarden US-Dollar (derzeit rund 614 Mrd. Euro) importiert und exportiert Mexiko etwa doppelt soviel wie Lateinamerikas größte Volkswirtschaft Brasilien.

„Mexiko profitiert als Produktionsstandort von wettbewerbsfähigen Löhnen, relativ gut ausgebildeten Arbeitskräften, einem großen Netz an Zulieferern und einer soliden Infrastruktur“, sagt GTAI-Experte Steinmeyer. „Das Gesamtpaket für Investoren stimmt.“ Das gefällt auch deutschen Unternehmen. Nach Angaben der deutsch-mexikanischen Industrie- und Handelskammer sind rund 2000 Firmen mit deutscher Kapitalbeteiligung in Mexiko aktiv. Mit einem Volumen von etwa 16 Milliarden US-Dollar ist Deutschland Mexikos größter Handelspartner in der Europäischen Union.

Will sich Mexiko allerdings dauerhaft als wichtige Industrienation positionieren, muss das Land eine Reihe von Herausforderungen meistern. Vor allem die weit verbreitete Korruption, die schlechte Sicherheitslage und die mangelnde Innovationskraft einheimischer Firmen hemmen nach Einschätzung von Experten die weitere Entwicklung des Landes.