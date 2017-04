Mexiko will südamerikanisches Freihandelsabkommen

Etwa 50 VW-Fahrer in erster Instanz mit Klagen erfolgreich

Wolfsburg. Volkswagen hat im Abgasskandal an vielen Fronten juristischen Ärger. Auch Hunderte VW-Fahrer in Deutschland wollen Schadenersatz für die Dieselmanipulationen. Einige von ihnen waren schon vor Gericht erfolgreich - am Ziel sind sie aber noch nicht. mehr