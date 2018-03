Milchbauern: Lage noch angespannter als 2017

VW-Nutzfahrzeuge setzen auf Elektrifizierung

Hannover. Drohende Fahrverbote machen klar: Für den Lieferverkehr in Städten müssen neue Lösungen her - der Streetscooter der Post ist ein Ansatz. Bei den VW-Nutzfahrzeugen ist „einiges zu erwarten”. Aber noch ist der Diesel nicht am Ende. mehr