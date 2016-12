EU-Studie: Milliardenschäden durch Ideenklau

Im Mai 2014 meldete sich ein Patient bei einer Hamburger Apotheke. Er hatte dort eine Packung Sutent erworben, die er jedoch zurückbrachte, weil sie seiner Meinung nach nicht das echte Medikament enthielt. Nach Gesprächen zwischen dem Leverkusener Unternehmen Orifarm, das das Medikament geliefert hatte, und den Behörden wurde beschlossen, 64 Packungen Sutent der betreffenden Charge zurückzurufen.

Das gefälschte Arzneimittel stammte von einem rumänischen Lieferanten, den Orifarm daraufhin auf die schwarze Liste setzte. Orifarm ist der größte Anbieter parallel importierter Arzneimittel in Europa. Das Unternehmen importiert Original-Arzneimittel aus EU-Mitgliedstaaten mit niedrigerem Preisniveau und kann sie dann in Mitgliedstaaten, in denen die Preise höher sind, günstiger verkaufen als der Hersteller. Ein weiterer deutscher Importeur, CC Pharma aus Densborn (Rheinland-Pfalz), hatte im Herbst 2013 ebenfalls unabsichtlich gefälschtes Sutent von einem rumänischen Lieferanten erworben.

Gefälschte Medikamente, Billig-DVDs aus dem Internet, verdächtig günstige Gucci-Taschen vom Straßenmarkt in Hongkong: Laut einer Reihe von Studien des Amts der EU für geistiges Eigentum (EUIPO) gehen durch Produktfälschungen in neun Wirtschaftszweigen schätzungsweise über 48 Milliarden Euro bzw. 7,4 Prozent des Gesamtumsatzes pro Jahr verloren. Weitere 35 Milliarden entgehen den Volkswirtschaften der EU jedes Jahr durch die indirekten Auswirkungen von Produkt- und Markenpiraterie, weil die Hersteller weniger Waren und Dienstleistungen von Lieferanten beziehen.

Unter die Lupe nahm das Amt neun Wirtschaftszweige: Kosmetik, Bekleidung, Schuhe, Sportartikel, Spielzeug, Uhren/Schmuck, Taschen, Spirituosen/Wein und Arzneimittel. Wegen der Umsatzeinbußen gingen EU-weit 500 000 Arbeitsplätze verloren oder wurden nicht neu geschaffen, da legal tätige Hersteller und Verkäufer weniger Mitarbeiter beschäftigen, als dies ohne Produktpiraterie der Fall wäre. Bezieht man die Folgewirkungen von Fälschungen auf andere Branchen mit ein, gehen weitere 290 000 Arbeitsplätze verloren. Die jährlichen Verluste bei den Staatseinnahmen aufgrund von Produktpiraterie liegen bei schätzungsweise 14,3 Milliarden Euro.

84 400 deutsche Jobs

Allein in Deutschland liegt der Schaden bei jährlich 9,1 Milliarden Euro, davon 6,1 Milliarden unmittelbare Verluste in den untersuchten Wirtschaftszweigen – das sind 5,6 Prozent des Umsatzes der jeweiligen Unternehmen. Dies entspricht 84 400 verlorenen Arbeitsplätzen, davon 60 000 unmittelbar in diesen neun Branchen.

Deutschland ist das am drittstärksten betroffene Land, wenn es um Gesamtumsatz- und Arbeitsplatzverluste durch Produktpiraterie geht.

Darin spiegelt sich natürlich Deutschlands Bedeutung als Herstellerland wider. In zwei Wirtschaftszweigen ist Deutschland das europaweit am stärksten von unmittelbaren Beschäftigungsverlusten betroffene Land, und zwar in der Arzneimittel- und in der Spielebranche.

Noch schlechter ist die Lage jedoch in Italien, dem am stärksten betroffenen Land – sowohl wenn man Einbußen bei den Umsätzen als auch Jobverluste betrachtet. Italienischen Firmen gehen jährlich 12,9 Milliarden Euro an Umsätzen verloren, davon sind 8,1 Milliarden unmittelbare Verluste in den genannten Wirtschaftszweigen. Diese büßen damit 7,5 Prozent ihrer Erlöse ein. 107 700 Arbeitsplätze gehen durch Ideenklau verloren, davon 68 300 unmittelbar in den untersuchten Branchen.

Europaweit am schwersten betroffen ist Italien in den Bereichen Bekleidung, Arzneimittel, Taschen und Schmuck.

Das zuständige Amt

An vorletzter Stelle in der Statistik steht Spanien mit Verlusten von 8,8 Milliarden Euro (davon 7,1 Milliarden unmittelbar in den untersuchten Wirtschaftszweigen), was dort sogar 11,6 Prozent der Umsätze ausmacht. Dies entspricht 98 500 verlorenen Arbeitsplätzen (davon 67 200 unmittelbar in den neun Branchen).

Das EUIPO ist eine dezentrale Agentur der EU mit Sitz im spanischen Alicante. Es ist für die Eintragung von Unionsmarken (UM) und Gemeinschaftsgeschmacksmustern (GGM) zuständig, die den Schutz von Rechten des geistigen Eigentums in allen 28 Mitgliedstaaten der EU gewährleisten, und arbeitet mit den nationalen und regionalen Ämtern für gewerblichen Rechtsschutz in der EU zusammen. Bis März dieses Jahres war das EUIPO als Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt bekannt.