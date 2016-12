Millionenstrafe für Pfizer wegen überhöhter Preise

Wirbel um Softbanks 50-Milliarden-Investition in den USA

New York. 50 Milliarden Dollar und 50 000 neue Jobs - der künftige US-Präsident Trump will eine riesige Investition aus Japan an Land gezogen haben. Zunächst hieß es, das Geld stamme vom Softbank-Konzern. Doch tatsächlich kommt der größte Teil davon wohl aus Saudi-Arabien.