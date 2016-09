Niedrigzins lässt Lücken wachsen: Mittelstand droht „Pensionsbombe“

Mittelständischen Unternehmen in Deutschland drohen wegen der Niedrigzinsen enorme Lücken bei ihren Pensionsrückstellungen. Laut einer Studie im Auftrag der Commerzbank sind die Hälfte aller Mittelständler (Jahresumsatz bis zu mehr als 50 Millionen Euro) Pensionsverpflichtungen gegenüber ihren Mitarbeitern eingegangen – und davon sind wiederum mehr als die Hälfte schon heute nicht ausreichend mit Kapital abgedeckt. Nur 45 Prozent der befragten Firmen haben mindestens 75 Prozent der erforderlichen Summe zurückgestellt. Dagegen sind bei 18 Prozent der Befragten weniger als ein Fünftel der Zusagen gedeckt, bei weiteren 16 Prozent der Mittelständler weniger als 50 Prozent der Zusagen.

Bei immerhin gut jedem fünften Unternehmen betragen die Pensionsverpflichtungen mehr als eine Million Euro. Und es ist nicht so, dass hohe Verpflichtungen vergleichsweise häufig gedeckt wären: „Das verteilt sich über alle Größenordnungen relativ gleichmäßig“, sagt der wissenschaftliche Leiter der Studie, Prof. Volker Wittberg von der Fachhochschule des Mittelstands (FHM) in Bielefeld.

Das Problem verschärft sich wegen der in den vergangenen Jahren extrem gesunkenen Renditen. Je höher der Zins liegt, desto weniger Geld muss heute beiseitegelegt werden für Zusagen, die erst in Jahrzehnten fällig werden. Da dieser Abzinsungssatz laut HGB-Bilanzierung nach der Durchschnittsverzinsung der vergangenen zehn Jahre ermittelt wird, liegt er dieses Jahr noch immer bei 4,31 Prozent – und das, obwohl die Renditen in der Realität nahe oder gar unter Null liegen. Bis 2021 wird dieser Rechnungszins jedoch auf 2,06 Prozent sinken. Allein dadurch geht der Deckungsgrad rechnerisch im Schnitt um 35 Prozent zurück.

Massive Lücke

Wittberg sprach von einer „Pensionsbombe“, da viele – vor allem kleinere – Unternehmen noch gar nicht wüssten, was da auf sie zukomme: „Es droht eine massive Lücke, die irgendwie geschlossen werden muss – das ist ein markantes Problem.“ Rechnerisch wird eine Rentenzusage für einen 35-Jährigen über 100 Euro heute mit einer Rückstellung von 2600 Euro bewertet – in fünf Jahren wären es schon 8100 Euro, Tendenz weiter steigend.

Martin Keller, Bereichsleiter Produktmanagement in der Mittelstandssparte der Commerzbank, will dem Problem mit Beratung der Firmenkunden begegnen. Denn Abhilfe könnten letztlich nur höhere Einzahlungen in geeignete Finanzierungsinstrumente schaffen. „Wenn Liquidität da ist, raten wir, die Zusagen jetzt auszufinanzieren“, sagt Keller. Insolvenzen fürchtet er aktuell nicht, doch seien wegen steigender Pensionslücken schon Zusicherungen in Kreditverträgen („Covenants“) gebrochen worden.

Wachsender Anlagebedarf

Im Gleichklang mit zu hohen Abzinsungssätzen bei ihren Pensionsrückstellungen erwarten die Mittelständler im Schnitt auch deutlich zu hohe Renditen bei ihren Guthaben. Bereits 57 (Vorjahr: 54) Prozent der rund 160 befragten Mittelständler – es handelt sich um die größte Studie dieser Art – haben Anlagebedarf (im Schnitt fast fünf Millionen Euro), wobei die Anlagen vor allem geringe Kosten verursachen und sicher sein sollen. Doch obwohl die Renditen bei kurzfristigen sicheren Anlagen unter Null liegen und beispielsweise die Commerzbank den EZB-Strafzins von 0,4 Prozent an ihre Firmenkunden weitergibt, erwarten diese im Durchschnitt eine Mindestverzinsung von 2,93 Prozent. Vor drei Jahren, als die Marktrenditen immerhin noch knapp im positiven Bereich lagen, waren es erst 1,83 Prozent. Doch überdenken laut Keller angesichts des stark gesunkenen Zinsniveaus immer mehr Unternehmen ihre Anlagepolitik und setzen nun auch auf längere Laufzeiten oder Fremdwährungen.

Als entscheidende Informationsquelle für die Geldanlage nutzen Mittelständler laut der Befragung übrigens Tageszeitungen und Zeitschriften (für 66 Prozent der Firmen wichtig), das im Vorjahr noch ebenso wichtige Research der eigenen Bank stürzte dagegen 2016 ab auf nur noch 38 Prozent. TV oder Internet-Anlegerportale spielen nur für 17 beziehungsweise 19 Prozent der Befragten eine wichtige Rolle.