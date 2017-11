Commerzbank-Studie: Mittelstand muss „digital“ nachbessern

Kleine und mittelständische Unternehmer in der Region Rhein-Main haben das zu Ende gehende Jahr 2017 noch positiver erlebt als das Vorjahr. Mit entsprechend großer Zuversicht blicken sie auch auf 2018. 85 Prozent der befragten Unternehmer rechnen mit einem guten bis sehr guten Geschäftsverlauf im nächsten Jahr. Dass kaum ein Wölkchen den strahlenden Konjunkturhimmel trübt, belegt die geringe Zahl an Pessimisten: Lediglich elf Prozent der Befragten – und damit noch einmal deutlich weniger als ein Jahr zuvor – erwarten eine rückläufige Geschäftsentwicklung. Zu diesen Ergebnissen kommt die aktuelle Unternehmerkunden-Studie für die Region Rhein-Main. Für diese wurden Freiberufler, Handwerker und Gewerbetreibende mit einem Jahresumsatz von bis zu 15 Millionen Euro im Auftrag der Commerzbank befragt. Von einer heraufziehenden Krise könne keine Rede sein, eine Eintrübung des Wirtschaftsaufschwungs sei überhaupt nicht absehbar, kommentierte Tim Hesse, Leiter Unternehmerkunden der Commerzbank Marktregion Mitte.

Ein größeres Handikap macht die Studie aber fest: Die Fähigkeit der Unternehmen, neue Produkte und Dienstleistungen auf den Markt zu bringen, sei unzureichend ausgeprägt, heißt es. Mehr als die Hälfte der befragten Unternehmen gab an, beim eigenen Angebot noch innovativer sein zu können. Da geht also noch was...

Risiko Fachkräftemangel

Größtes Hindernis für mehr Innovationen stellen demnach Überregulierung und fehlende Fachkräfte dar. „Keine geeigneten Fachkräfte zu finden, bleibt das größte Risiko für Unternehmer im Rhein-Main-Gebiet“, sagt Bankdirektor Hesse. „Folgerichtig erwarten 87 Prozent der Befragten von der neuen Bundesregierung Verbesserungen bei der Bildungspolitik“. Ganz oben auf der Wunschliste stehen zudem die Forderung nach einer Steuerreform und der Wunsch nach einem spürbaren Bürokratieabbau.

Als Metropolregion definiert die Frankfurter Großbank das Gebiet zwischen Mainz und Hanau sowie zwischen Friedberg und Darmstadt. Herzstück ist die Finanzmetropole Frankfurt. In der Mainmetropole betreut die Bank rund 33 000 Unternehmer mit 40 Kundenberatern. Von den 25 Filialen sind drei als Center für Geschäftskunden fachlich ausgerüstet. Anlaufstellen für Kleinunternehmer und Mittelständler sind außerdem unter anderen in Bad Homburg, Bad Soden, Bad Vilbel, Friedberg und Limburg anzutreffen.

Die Umbrüche der Digitalisierung empfinden die Mittelständler als große Herausforderung. Digitale Medien setzen die Firmen vor allem beim Informationsaustausch (per E-Mail) und zur Terminvereinbarung ein. Das Internet wird vor allem in der Zusammenarbeit mit Lieferanten genutzt. Für den Einkauf nutzen erst ein Drittel der Unternehmer digitale Wege. Über die Hälfte kommuniziert digital mit der Bank. Insgesamt sehen die Mittelständler aber noch deutlichen Nachholbedarf. Immerhin stellt ein Viertel der Unternehmer noch keinerlei digitale Angebote für die eigene Kundschaft bereit.

Start-up-Netzwerk

Positiv blickt der Commerzbanker Hesse auf die sich entwickelnde Gründerszene in Frankfurt. Auch wenn Berlin und Hamburg im bundesweiten Vergleich die Nase vorn haben, habe sich beachtliches Start-up-Netzwerk in Frankfurt gebildet. Die Commerzbank unterstütze etwa junge Firmen, die sich im Tech Quartier angesiedelt haben. Wichtig sei in diesem Kontext nicht nur die finanzielle Förderung und die Start-Finanzierung, sondern auch die Weitergabe von Infos über Gründerfirmen an die etablierte Bankkundschaft, so Hesse.