GM will Opel an Peugeot verkaufen: Möglicher Opel-Verkauf: Das sagen die Angestellten in Rüsselsheim

[ Testen Sie jetzt hier das digitale Abo der FNP und ihrer Regionalausgaben für nur 5,90 €. ]

Der französische Autohersteller PSA Peugeot Citroën erwägt Medienberichten zufolge eine Übernahme der General-Motors-Tochter Opel. Die französische Nachrichtenagentur AFP zitierte am Dienstag einen Unternehmens-Sprecher, PSA «erkunde die Möglichkeit, Opel zu übernehmen». Weder Opel noch PSA waren auf dpa-Anfrage für eine Stellungnahme zu erreichen. Opel und PSA arbeiten bereits bei der Entwicklung von Modellen zusammen.Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen, PSA habe Interesse an der Übernahme der Europasparte des US-Autobauers General Motors. Eine Vereinbarung könne in den kommenden Wochen zustande kommen, hieß es. Allerdings könnten die Gespräche auch noch scheitern.Das sind alles Kapitalisten, die nur Profit machen wollen. Insofern wird dabei für uns nichts Gutes herauskommen. Ich glaube keine Sekunde daran, dass es Opel bei den Franzosen besser gehen wird als bei den Amerikanern. Ich komme aus Bochum, bevor das Werk dort geschlossen wurde, ist es in Frankreich auch zu Werksschließungen gekommen. Das ganze wird auf jeden Fall Folgen haben für unsere Arbeitsplätze. Deshalb müssen wir Arbeiter uns auf unsere Interessen besinnen und für unsere Stellen kämpfen.“„Ich bin schon seit 35 Jahren dabei. Das Leben geht weiter. Wir können den Verkauf nicht beeinflussen. Angst um meinen Arbeitsplatz habe ich nicht, egal ob Peugeot Opel kauft, die Russen, Chinesen oder sonst wer. Man muss immer positiv denken.“„Keine Panik. Alles wird gut. Da ich bei einer Leihfirma angestellt bin, besteht für mich immer ein Risiko. Das ganze Leben ist aber ein Risiko. Ich warte jetzt erst einmal auf meine Festanstellung bei Opel.“: „Ich bin ganz locker. Denn ich glaube an Opel und an uns alle. Deshalb habe ich keine Angst um meinen Arbeitsplatz.“(red/dpa)