Modelltausch mit Saragossa vertreibt Zukunftsängste in Thüringen: Mokka macht Opel-Eisenach Mut

Das thüringische Opel-Werk Eisenach ist nicht voll ausgelastet. Es wird kurzgearbeitet. Das Gespenst einer möglichen Schließung geisterte durch die Werkshallen. Doch mit der jüngsten Entscheidung über die Neuordnung der Produktion für die Modelle Mokka X, Corsa und Adam hat der Standort mit aktuell rund 1500 Mitarbeitern, der nach der Wende von Opel aufgebaut wurde, eine neue Zukunftsperspektive.

Der gestern von Opel bekanntgegebene „Modelltausch“ sieht vor, die nächste Generation des Kleingeländewagens Mokka von 2019 an im Werk in Eisenach zu bauen. Dafür soll der Thüringer Opel-Standort die Fertigung der Kleinwagen Corsa und Adam verlieren, deren Nachfolgemodelle künftig im Werk im spanischen Saragossa vom Band laufen werden.

Opel stelle damit die Weichen für eine „noch effizientere Produktion in Europa“, teilte der hessische Autohersteller gestern mit. „Die klare Zuordnung von einzelnen Autos an einen Standort ermöglicht Synergien in der Fertigung und eine besser abgestimmte Logistik. Wir stellen so wichtige Weichen für die Zukunft“, sagt Philip R. Kienle, Geschäftsführer Produktion der Opel Group.

Auch der Vorsitzende des Gesamtbetriebsrates, Wolfgang Schäfer-Klug, unterstrich die Bedeutung der neuen Zuordnung: „Die Entscheidung sichert die Arbeitsplätze in beiden Werken und schafft Perspektiven. Uns ist es gelungen, auf Basis unseres IG Metall-Tarifvertrags die langfristige Auslastung der beiden Werke in Eisenach und Saragossa mit hervorragenden Produkten zu erreichen.“

Mokka X, Corsa und ADAM gehören zu den Bestsellern der Rüsselsheimer Marke. Bisher entschieden sich seit Verkaufsstart rund 670 000 Kunden für einen Opel Mokka. Der aktuelle Corsa wurde 630 000-mal verkauft, beim ADAM waren es 225 000 Einheiten.

Auf den Mokka sind die Rüsselsheimer derzeit besonders stolz. Denn die neue Modellgeneration Mokka X entpuppt sich als Verkaufsschlager. Für das kompakte SUV haben sich ein halbes Jahr nach Bestellstart Ende Mai europaweit bereits 100 000 Kunden entschieden. Seit Ende September werden die Bestelllisten abgearbeitet, der Wagen rollt zu den Opel-Händlern und wird ausgeliefert. Im nächsten Jahr will Opel mit zwei weiteren Modellen – dem Crossland X und dem Grandland X – in dieser boomenden Kategorie nachlegen.

Opel will 2016, nach vielen Jahren im roten Bereich, endlich wieder mit einem positiven Ergebnis abschließen und steht unter entsprechendem Kostendruck.