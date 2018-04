Monsanto tut sich vor geplanter Übernahme durch Bayer schwer

Zukunftssorge treibt Daimler-Aktionäre trotz Rekordgewinn um

Berlin. Daimler kann vor seinen Aktionären mit Rekordzahlen glänzen. Doch bei der Hauptversammlung in Berlin wollen die Anteilseigner lieber über die Zukunft reden - und so mancher hat Zweifel am Kurs des Autobauers. mehr