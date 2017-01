Große Investmenthäuser klopfen bereits in Frankfurt an: Nacht Brexit: Die ersten Banker brechen auf

Inzwischen ist gewiss: Der Brexit wird ein harter Brexit werden. Und so bereiten sich nun immer mehr Banken in London darauf vor, Geschäftsbereiche auf den Kontinent zu verlagern. Der Wettkampf der europäischen Finanzmetropolen um die lukrativen Arbeitsplätze geht in die heiße Phase – und Frankfurt scheint gute Chancen zu haben, als einer der Sieger daraus hervorzugehen.

So langsam scheinen die Londoner Banker doch neugierig auf Frankfurt zu werden. So viele Briten und US-Amerikaner wie in diesem Jahr waren jedenfalls noch nie der Einladung der Stadt beim Weltwirtschaftsforum in Davos gefolgt, wenn man den Vertretern der kleinsten Business-Großstadt Europas glauben darf. „Mit dem Brexit-Votum hat der Finanzplatz Frankfurt international auch hier eine ganz andere Aufmerksamkeit bekommen“, hieß es vergangene Woche in dem Bergdorf im Schweizer Kanton Graubünden, wo sich Jahr für Jahr die Weltelite ein Stelldichein gibt.

Banken verlieren EU-Pass

Kein Wunder, hat doch Großbritanniens Premierministerin Theresa May in ihrer Grundsatzrede gerade erst unmissverständlich klar gemacht, dass das Königreich den EU-Binnenmarkt verlassen wird. Und damit herrscht nun für viele Finanzinstitute, die derzeit von London aus ihre Geschäfte in Kontinentaleuropa tätigen, Gewissheit: Wollen sie auf dem Kontinent weiterhin ihre Dienstleistungen anbieten, werden sie hier zumindest eine Tochtergesellschaft einrichten müssen. Denn mit dem „harten Brexit“ verlieren die Banken der Londoner City den „EU-Bank-Passport“, mit dem sie europaweit unterwegs sein dürfen. Experten schätzen, dass rund 100 der insgesamt 250 Auslandsbanken wegen des Zugangs zum EU-Binnenmarkt in London sitzen – und sich nun einen neun Standort suchen werden. Genau deswegen ist mit dem Brexit-Votum vom 23. Juni vergangenen Jahres zwischen den anderen Finanzstädten Europas auch ein heftiger Wettkampf entbrannt: Ob Dublin, Paris, Luxemburg oder Frankfurt – alle wollen das Geschäft zu sich holen, dass London verlieren wird. Es geht um Arbeitsplatz, Steuereinnahmen, Renommee. Und dieser Wettkampf geht nun in die heiße Phase.

„Jetzt ist die Zeit für Entscheidungen gekommen“, bestätigt Hubertus Väth, Geschäftsführer der Finanzplatzinitiative Frankfurt Main Finance e.V., die die Werbetrommel für die Main-Metropole rührt. Schon seit Wochen – seitdem sich der „harte“ Brexit abgezeichnet habe – gingen bei ihnen „in hoher Frequenz“ Anfragen aus London ein, berichtet Väth. „Und das setzt sich nun mit Hochdruck fort“, so der 57-Jährige. „Derzeit sind wir mit mehreren Dutzend Finanzdienstleistern in konkreten Gesprächen – Banken, Versicherungen, Kapitalanlage-Gesellschafter und Broker. Das geht weit über bloße Informationsgespräche hinaus.“

Nach Angaben des Frankfurter Lobbyisten sind es vor allem die großen internationalen Investmentbanken, die jetzt aktiv werden und bis Ende März entscheiden wollen, wohin sie Geschäftsbereiche verlagern werden. Denn bis Ende März wollen die Briten ihren Austritt aus der EU formell beantragen; für die Scheidungsverhandlungen gilt dann eine Zweijahresfrist. „Und da das regulatorische Umfeld bei den großen Investmentbanken besonders komplex ist, wird es wohl ähnlich lange dauern, bis diese sich mit den Aufsehern in Deutschland über die Feinheiten ihres angelsächsisch ausgerichteten Geschäftsmodells einig werden“, erläutert Väth. Da gebe es zwischen London und dem Kontinent ein paar Kulturunterschiede, die sich in abweichenden Regulierungspraktiken manifestierten. In einer zweiten Welle würden, so Väth, von Mitte dieses bis Mitte nächsten Jahres die Geschäftsbanken ihre Umzugspläne umsetzen, bevor Ende dieses Jahres in einer dritten Welle die Kapitalanlage-Gesellschaften folgten.

Auch die Hessische Landesbank (Helaba) meint, dass von der Einreichung der Unterlagen bei den Aufsehern bis zur Zulassung eine Zeitspanne von mindestens einem Jahr einzukalkulieren sei. „Dementsprechend dürften in absehbarer Zeit etliche Akteure in London ihre Umzugsvorhaben anstoßen und einzelne Geschäftsbereiche verschieben“, heißt es bei der Helaba.

Bei der deutschen Finanzaufsicht BaFin, die erster Ansprechpartner für eine neue Banklizenz ist, bestätigt Präsident Felix Hufeld, dass sich auch bei der Behörde die Anfragen aus London häufen. „Wir machen derzeit ganz neue Erfahrungen: Wir werden angesprochen von Banken, die sich freiwillig unserer Aufsicht unterwerfen wollen“, so der Chef-Aufseher augenzwinkernd. „Banken, die darüber nachdenken, ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit von London aus nach Deutschland zu verlagern.“ Die Unternehmen bräuchten möglichst schnell Klarheit. Und der BaFin-Präsident stellt klar: Banken, die in Deutschland Geschäfte machen wollen, können sich nicht damit begnügen, hierzulande nur Verkäufer zu beschäftigen. Wollen sie von der BaFin eine Banklizenz erhalten, müssen sie auch Mitarbeiter im Risikomanagement haben, zum Beispiel Geldwäsche-Beauftragte und Wertpapierhandelskontrolleure. Wie viele neue Arbeitsplätze durch den Brexit in „the City of the Euro“ entstehen werden, ist indes völlig offen. Allein die 250 ausländischen Banken in London zählen rund 160 000 Mitarbeiter. Aber die meisten Banken tendieren offenbar dazu, London als Zwischenholding zu belassen und darunter nur eine weitere Tochter in der EU zu gründen, um den Zugang zum Binnenmarkt zu behalten. Diesen Eindruck hat auch Väth gewonnen, der zu seiner Prognose steht, nach der der Brexit der Main-Metropole 10 000 neue Arbeitsplätze bescheren wird. Die Helaba rechnet „unter sehr vorsichtigen Annahmen“ mit 8000 Stellen. Was nun nicht bedeutet, dass 8000 oder 10 000 Banker von der Themse an den Main umziehen werden, wie beide betonen. Vielmehr erwarten sie, dass auch Bank-Mitarbeiter, die in Frankfurt von den Stellenstreichungen bei der Commerzbank oder der Deutschen Bank betroffen sind, durch die Brexit-bedingten Job-Verlagerungen hier einen neue Stelle finden werden. So geht denn auch die Deutsche Bank von netto 5000 zusätzlichen Arbeitsplätzen aus.

Platz ist genug da

Ob 5000, 8000 oder 10 000 – in „Bankfurt“ steht jedenfalls genug Bürofläche zur Verfügung. „Inklusive der Konferenzräume, Nasszellen und Eingangshallen werden in Deutschland circa 20 Quadratmeter pro Mitarbeiter veranschlagt“, sagt José Martinez, Geschäftsführer des Immobilien-Dienstleisters BNP Paribas Real Estate in Frankfurt. Heißt: Selbst wenn 10 000 Banker dem Frankfurter Lockruf folgen würden, bräuchten sie nicht mehr als 200 000 Quadratmeter. Und die gibt der Frankfurter Büromarkt locker her: Laut BNP stehen derzeit rund 760 000 Quadratmeter Bürofläche leer, die mit moderner Ausstattung den Ansprüchen von Banken genügen. Zudem sind auch noch einige Bürotürme in Bau. Und von den 283 000 Quadratmetern, die da derzeit entstehen, sind rund 164 000 noch nicht vermietet. Aber von Vermietungen mit Projektentwicklern weiß bislang niemand in Frankfurt zu berichten. „Die Gespräche mit Londoner Finanzinstituten nehmen zu und werden konkreter“, berichtet Martinez, „die Banken schauen sich auch Objekte an. Aber wegen des Brexit hat noch kein Unternehmen hier einen Mietvertrag abgeschlossen.“ Die Londoner wüssten nun allerdings: Wenn sie kommen wollen, sei Frankfurt für sie gewappnet.