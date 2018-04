Verkauf: Nasivin und Pampers bald unter einem Dach

Nasensprays, Nahrungsergänzungsmittel, Schmerzmedikamente: Mit solchen Arzneien verdient der Pharmakonzern Merck gutes Geld. Trotzdem verkauft er nun das Geschäft an den Konsumgüter-Riesen Procter & Gamble. Tausende Mitarbeiter sind betroffen.

Kurz vor den Feiern zu seinem 350. Geburtstag kann der Pharma- und Chemiekonzern Merck einen wichtigen Geschäftserfolg verbuchen: Das Darmstädter Dax-Unternehmen veräußert seine Sparte mit rezeptfreien Arzneien wie Nasensprays und Multivitamin-Präparaten wie Neurobion an den US-Konsumgüterriesen Procter & Gamble. Betroffen von dem Verkauf sind 3300 Mitarbeiter weltweit, davon rund 300 in Deutschland. Produziert wird in Österreich und Indien.

Indes musste Merck beim Verkaufspreis offenbar Abstriche machen: Er liegt bei 3,4 Milliarden Euro. Analysten hatten den Wert der stark wachsenden Sparte zuvor teilweise auf rund vier Milliarden Euro geschätzt.

Mehr Geld für Forschung

Das Geld solle vor allem in den Abbau von Schulden fließen, erklärte Merck. Diese waren mit dem Kauf des US-Laborhändlers Sigma-Aldrich 2015 für gut 13 Milliarden Dollar stark gestiegen. Zugleich gebe es nun mehr Flexibilität, um die drei Konzernbereiche patentgeschützte innovative Medikamente, Produkte für die Pharmaforschung und Spezialchemie zu stärken. Die Abspaltung bringt einen Buchgewinn von drei Milliarden Euro, wie Finanzchef Marcus Kuhnert sagte.

Kommentar „Die Sparte ist bei ihrem neuen Besitzer hervorragend aufgehoben“, ließ gestern Merck-Vorstandschef Stefan Oschmann die 3300 Beschäftigten wissen, die von der Veräußerung des Geschäfts mit rezeptfreien Arzneien betroffenen sind. clearing

Procter & Gamble steckt hinter Marken wie dem Waschmittel Ariel, der Zahncreme blend-a-med oder Pampers-Windeln. Der Deal soll Ende 2018 besiegelt sein, sofern die Aufsichtsbehörden zustimmen.

Merck hatte im September angekündigt, das Geschäft mit rezeptfreien Arzneien wie dem bekannten Nasenspray Nasivin, aber auch Schmerz- und Nahrungsergänzungsmitteln abspalten zu wollen. Alleine sei es zu klein für Merck, befand Vorstandschef Stefan Oschmann. Stattdessen will er sich mehr auf die Entwicklung von Arznei-Blockbustern konzentrieren, die zwar teuer und riskant ist, aber höhere Margen verspricht. „Wir müssen unsere finanziellen Mittel genau einteilen“, sagte er.

Seit 2013 hat Merck den Umsatz mit seinen rezeptfreien Arzneien um durchschnittlich sechs Prozent gesteigert, wie Kuhnert gestern bei einer Investoren-Präsentation hervorhob. 2017 sind die Erlöse um 7,6 Prozent auf 911 Millionen Euro geklettert. Dabei hat sich der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) auf rund 183 Millionen Euro erhöht. Die sich daraus ergebende Ebitda-Marge von 20,1 Prozent kann sich im Branchen-Vergleich zwar sehen lassen. Aber angesichts eines Konzernumsatzes von 15,33 Milliarden Euro und eines Konzern-Ebitda von 4,14 Milliarden Euro , ist offensichtlich, dass das Geschäft mit den rezeptfreien Arzneien zum einen sehr klein und zum anderen nicht so profitabel ist wie die anderen drei Segmente .

Gewerkschaft wird aktiv

Mit dem Milliardendeal wechseln nun weltweit 3300 Mitarbeiter zu Procter & Gamble. Ob ein Stellenabbau drohe, konnte eine Sprecherin nicht sagen. Gespräche mit Arbeitnehmer-Vertretern stünden noch aus. Oschmann betonte derweil, die Sparte sei „beim neuen Besitzer hervorragend aufgehoben“. Er sei daher zuversichtlich. Die Gewerkschaft IG BCE will mit dem US-Unternehmen über „belastbare Zusagen“ für die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter und die Zukunft des Merck-Geschäfts sprechen, das mehr als 900 Produkte in 44 Absatzländern umfasst. Bei Procter & Gamble gebe es aber schon hohe Standards für die Beschäftigten, erklärte sie.

Procter & Gamble erklärte, das Merck-Portfolio ergänze die eigenen Gesundheitsprodukte, darunter das Sortiment rund um die Zahnpflege-Marke Oral-B. Man schätze „das stabile und breit abgestützte Wachstum“ der Merck-Sparte, sagte Chef David Taylor. Der steht selbst unter Druck: Aktivistische Investoren sorgen sich um die Profitabilität des Konsumgüter-Riesen. Dessen Marktwert war zu Jahresbeginn um satte vier Milliarden Dollar geschrumpft, nachdem er bekanntgegeben hatte, dass der Konzern seine Erlöse nur über umfangreiche Preiszugeständnisse steigern konnte – auf Kosten der Marge.

(dpa,pan)