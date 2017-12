Negativzinsen für Kleinsparer nur bei Neuverträgen zulässig

Bahn nimmt Schnellstrecke München-Berlin in Betrieb

Nürnberg. Bahnchef Richard Lutz hat die Eröffnung der Schnellfahrstrecke von München nach Berlin als „Meilenstein” bezeichnet. Sie sei in jeder Hinsicht ein großer Fortschritt, sagte Lutz bei einem Festakt am Freitag in Nürnberg. mehr