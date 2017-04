Verkauf in Bundesbank-Filialen startet Donnerstag – Abermals Ansturm erwartet: Neue 5-Euro-Münze mit Kunststoffring kommt

Am Donnerstag dürften sich vor der Bundesbank-Filiale an der Frankfurter Taunusanlage 5 und auch vor den anderen Standorten der Zentralbank wieder lange Schlangen bilden: Es startet nämlich der Verkauf der neuen 5-Euro-Sammlermünze „Tropische Zone“. Um genau zu sein: Jeder Interessent kann in den Filialen (nicht in der Zentrale, dort werden nur Mitarbeiter bedient) von 8.15 Uhr an bis 13 Uhr jeweils ein Exemplar pro Tag in der Normalausführung („Stempelglanz“) zum Nennwert bekommen. Auch Banken, Sparkassen und Münzhändler bieten zum Teil die Sammlermünze an.

Die Auflage beträgt zwei Millionen Stück und könnte rasch ausverkauft sein; Prognosen wollte ein Bundesbank-Sprecher jedoch nicht wagen. Die Ausführung Spiegelglanz in einer zusätzlichen Auflage von 300 000 Stück (ein Fünftel höher als 2016), die zum Preis von 15,99 Euro seit Anfang Februar bei der Verkaufsstelle für Sammlermünzen (VfS) zu bestellen war, ist bereits ausverkauft. Besonderheit der 5-Euro-Münze, die in Deutschland (nicht aber in anderen Euro-Staaten!) als gesetzliches Zahlungsmittel gilt, ist der lichtdurchlässige rote Kunststoff-Ring zwischen den beiden Metallteilen aus Kupfer-Nickel-Legierung. Den 5-Euro-Schein ersetzen soll sie nicht.

Serie bis 2021

Die Münze bildet den Auftakt einer fünfteiligen Serie „Klimazonen der Erde“, von der bis 2021 jedes Jahr eine Ausgabe erscheinen soll; nächstes Jahr ist die „Subtropische Zone“ mit orangefarbigem Ring an der Reihe. Die 2017er-Edition folgt auf die 5-Euro-Münze „Planet Erde“, die – damals als weltweit erste Sammlermünze mit einem farbigen, lichtdurchlässigen Kunststoffring – im April 2016 vom Bund emittiert wurde. Der diesjährige Entwurf der neun Gramm schweren Münze mit einem Durchmesser von 27,25 Millimeter stammt von der Künstlerin Stefanie Radtke (37) aus Leipzig, Absolventin der Fakultät Gestaltung der Fachhochschule Wismar. Es ist das erste Mal, dass Radtke eine deutsche Sammlermünze gestaltet hat; bei Wettbewerben für die silberne 10-Euro-Gedenkmünze „Frauenfußball-WM“ (2011) und die 20-Euro-Gedenkmünze zum 200. Geburtstag von Ernst Litfaß (2016) hatte sie den zweiten Platz belegt. Die Motivseite zeigt Regenwald aus der Vogelperspektive und einen flügelschlagenden Papagei.

Auch für die Vorjahresausgabe mit blauem Ring – der wegen eingearbeiteter Kristalle leuchtet und die Münze fälschungssicher machen soll – hatten sich am Erstverkaufstag lange Schlangen von Interessenten gebildet. Zehn Jahre lang hatten Experten von Bundesbank, Bayerischer Münze und Wissenschaftler des Leibniz-Instituts der RWTH Aachen an einem geeigneten Kunststoff geforscht, der hitzebeständig, unempfindlich gegen Wasser, Chemikalien und UV-Strahlung sowie widerstandsfähig gegenüber mechanischen Belastungen ist. Die Münzen tragen – je nach Prägestätte – die Zeichen „A“ für Berlin, „D“ für München, „F“ für Stuttgart, „G“ für Karlsruhe und „J“ für Hamburg.

Preis vervielfacht

Eigentlich erscheint die Millionen-Auflage zu hoch, um dauerhafte Wertsteigerungen zu versprechen; die wertvollen ersten 5-DM-Gedenkmünzen der Bundesrepublik wurden nur je 200 000 fach geprägt. Doch werden die Vorjahressammlermünzen „Planet Erde“ aktuell zu Preisen um die 40 Euro (auf Ebay, im Münzhandel bis 59 Euro) gehandelt, Stand heute hat sich der Kauf also mehr als gelohnt.