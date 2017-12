Finanzen: Neue Commerzbank-Sparte - Nachholbedarf bei Kleinunternehmern

Die Commerzbank will in ihrem neuen Segment Privat- und Unternehmerkunden durchstarten – und damit mehr Kleinbetriebe als bisher als Kunden erreichen.

Erst seit gut zwei Jahren arbeitet Ulrich Coenen für die Commerzbank, zuvor war er unter anderem beim Mobilfunker E-Plus. Anfangs für digitale Transformation zuständig, ist er nun neuer Bereichsvorstand für Unternehmerkunden – eine Blitzkarriere. Damit verantwortet Coenen, der statt im grauen Banker-Anzug in Khaki-Baumwollhosen, ohne Krawatte und mit Drei-Tage-Bart auftritt, das Geschäft mit kleineren Unternehmern, Handwerkern und Freiberuflern, die die Bank nach der Zerschlagung der früheren Mittelstandssparte im neuen Segment Privat- und Unternehmerkunden gebündelt hat. Das sind zwar „nur“ gut eine Million von insgesamt 12,5 Millionen Kunden der Sparte, doch stehen sie für einen beträchtlichen Teil des Geschäfts: Rund ein Viertel der Erträge mit Privat- und Unternehmerkunden in der Filialbank, die sich im ersten Halbjahr 2017 auf insgesamt rund 1,5 Milliarden Euro beliefen, kommt von Coenens Klientel. Und diese Erträge sollen bis 2020 um knapp 50 Prozent zulegen.

Doch die Zielgruppe ist umkämpft, auch andere Großbanken werben um Ärzte oder Rechtsanwälte, gelten sie doch als lukrative Kundschaft. Haupt-Wettbewerber sind dennoch Sparkassen und – regional unterschiedlich – Volks- und Raiffeisenbanken. Die Commerzbank, Marktführer im Geschäft mit großen Mittelständlern und in der Exportfinanzierung, habe im Geschäft mit kleineren Firmen Nachholbedarf, gesteht Coenen ein – es sei im „Niemandsland“ zwischen Privatkundengeschäft und Mittelstandsbank lange Zeit vernachlässigt worden. Jetzt soll der Marktanteil bei dieser Kundschaft von fünf auf acht Prozent steigen – und zwar nach Erträgen gerechnet, nicht nach Kundenzahl. Denn zu jedem vierten dieser Unternehmer oder Freiberufler habe die Commerzbank bereits irgendeine Geschäftsbeziehung, doch meist sei sie nur Zweit- oder Drittbank oder führe das private Konto des Firmeninhabers. Coenens Ziel: „Wir wollen Hausbank werden.“

Mehr Digitalisierung

Wie das gehen soll? Im Privatkundengeschäft sei die Digitalisierung weit vorangeschritten, davon könne auch das Firmenkundengeschäft viel lernen, meint Coenen. Wertpapierkäufe und Überweisungen erledigen Privatkunden längst online, bei Firmenkunden sei der Wandel noch nicht so weit. Nun hat die Commerzbank neue Angebote wie ein digitales Leasing und den „Cash Radar“ entwickelt, mit dem Unternehmer ihre Liquidität online steuern können. So weiß der Unternehmer frühzeitig, ob er am Ende des Monats die Gehälter seiner Mitarbeiter zahlen oder überschüssige Liquidität anlegen kann.

Außerdem will die Commerzbank Existenzgründer mit einem speziellen Startpaket ansprechen. Unter anderem mit so simplen Produkten wie einem Geschäftskonto und einer Kreditkarte: heute fast unverzichtbar, aber für Freiberufler häufig ein Problem, sie zu bekommen. Bei der Werbung setzt man nicht mehr auf das klassische Networking von Firmenkundenbetreuern auf dem Golfplatz, sondern eher auf soziale Netzwerke wie Facebook, Xing oder LinkedIn.

Freilich birgt diese technologiegetriebene Online-Welt ganz neue Herausforderungen. „Darauf gibt die Banker-Ausbildung nicht immer eine Antwort“, meint der Bereichsvorstand. Natürlich sei dies nicht nur in seiner Branche so: „Die Technologie-Kompetenz ist in vielen Unternehmen unterentwickelt.“ Zwar habe Technologie im Bankgeschäft schon immer eine Rolle gespielt, doch habe man die Entwicklung früher Partnern überlassen: „Das ist vorbei.“ Dazu müsse man auch klassische Hierarchie-Strukturen zumindest aufbrechen – und parallel Mitarbeiter für digitale Projekte begeistern, sagt Coenen: „Es gibt viele, die Lust darauf haben. Die ersten Führungskräfte wurden in diesem Jahr zu ’Digital Leadern’ ausgebildet, um sie für die Herausforderungen der Digitalisierung fit zu machen.“

Die Ansprüche an das Digitalangebot der Hausbank seien schon in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen – und die Unzufriedenheit mit dem Onlineauftritt der eigenen Hausbank oder Sparkasse Hauptgrund für einen Wechsel. Eine reine Online-Bank mit nur wenigen Standard-Produkten im Angebot werde man aber nie werden: „Unsere Strategie ist digital und persönlich, denn Unternehmer wollen beides. Und wir sind breiter aufgestellt, unsere Berater ermöglichen sehr individuelle Lösungen.“

Beraterzahl stabil

Obwohl die Commerzbank bekanntlich Stellen streicht, soll die Zahl der Berater stabil bleiben – rund 300 werden 2018 zusammen mit rund 30 000 Kunden aus dem Firmenkundengeschäft in die neue Unternehmerkunden-Sparte wechseln. Künftig sind knapp 2000 Berater nur für Unternehmer da. Sie bedienen ihre Klientel an bundesweit 330 Standorten – doppelt so vielen wie in der früheren Mittelstandsbank.