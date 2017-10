Börsengang: Neue Energie für Batterie-Hersteller Varta

„Warum habt’s ihr denn meine Aktien so billig verkauft?“, ruft Michael Tojner in sein Handy. Noch immer steht er vor der berühmten Dax-Tafel im Handelssaal der Deutschen Börse, an der die Varta-Aktie gerade ihr Debüt gegeben hat. Dann bricht der Österreicher mit dem Wiener Schmäh über seinen Scherz in schallendes Gelächter aus. Der 51-jährige Unternehmer hat tatsächlich gut lachen: Für stolze 17,50 Euro pro Aktie hat der bisherige Allein-Eigentümer der Varta AG Anteile an seinem Unternehmen verkauft. Im Handel ist das Papier gerade sogar mit satten 24,25 Euro gestartet.

Wert deutlich gesteigert

Entsprechend begeistert hat Tojner die Börsenglocke geläutet. Für 30 Millionen Euro hatte er 2012 Varta Micro von der Deutschen Bank und der Bad Homburger Unternehmer-Dynastie Quandt gekauft und im Laufe der Jahre rund 80 Millionen Euro investiert – unter anderem für das Logo und die Konzernhülle Varta AG, die nach der Zerschlagung des einstigen Hannoveraner Konzerns leer war (siehe Kasten). Gemessen am Ausgabepreis von 17,50 Euro ist der Marktwert des gesamten Aktienbestands nun 669 Millionen Euro wert. So hat Tojner für die rund 4,7 Millionen Aktien, die er bei diesem Börsengang verkauft hat, schon mal 83 Millionen Euro eingestrichen. 150,5 Millionen Euro fließen dem Unternehmen zu aus dem Verkauf der 8,6 Millionen neuen Aktien.

Umsatzmilliarde avisiert

Damit hält Tojner, der auch Aufsichtsratschef des Unternehmens ist, jetzt nur noch 65 Prozent der Varta-Anteile. Und die will er nach eigenem Bekunden länger halten. „Gerade habe ich den Mitarbeitern, die heute mit nach Frankfurt gekommen sind, erneut versichert, dass ich in zehn Jahren noch die Mehrheit halten werde“, erzählt der Self-Made-Man im Gespräch mit dieser Zeitung. Nicht unwahrscheinlich, dass er dann aber den Rest seiner Anteile losschlägt. Denn Tojner hat Varta ein aggressives Wachstum verordnet: „In spätestens zehn Jahren soll der Umsatz der Varta AG auf eine Milliarde Euro steigen“, verrät er inmitten des Börsengetümmels. Ein überaus ambitioniertes Ziel: In den vergangenen fünf Jahren waren die Erlöse nur von 150 auf knapp 214 Millionen Euro geklettert – bei einem Nettogewinn von 9,4 Millionen Euro. Für dieses Jahr hat Varta-Vorstandschef Herbert Schein einen Umsatz-Anstieg auf 240 Millionen in Aussicht gestellt.

Eine Marke – drei verschiedene Unternehmen So wie die Marke Tempo für das Taschentuch steht, steht Varta seit Generationen für die Batterien. Dabei ist das Wort Varta ein Akronym für „Vertrieb, Aufladung, Reparatur transportabler Accumulatoren".

Das Gros der Einnahmen und auch des Gewinns erlöst Varta nach wie vor mit dem Verkauf nicht wiederaufladbarer Knopfbatterien für Hörgeräte. In diesem Geschäft hat sich Varta zum Weltmarktführer mit einem Anteil von 45 Prozent gemausert. „Wir sorgen dafür, dass weltweit 25 Millionen Menschen wieder zuverlässig hören können“, betont Tojner. Es ist ein ebenso zukunftssicheres wie einträgliches Geschäft: Angesichts der demographischen Entwicklung wird die Zahl älterer Menschen, die Hörgeräte brauchen, wachsen. „Zudem setzt bislang nicht einmal jeder Vierte, der Probleme mit den Ohren hat, ein Hörgerät ein“, berichtet der jugendlich wirkende 51-Jährige. Und er rechnet vor: „Die nicht aufladbaren Batterien müssen mindestens alle zehn Tage ausgewechselt werden. Pro Hörgerät und Jahr werden dadurch bis zu 50 Batterien fällig. Das ermögliche unserem Unternehmen stabile Margen.“ Die Produktion der Knopfbatterien im schwäbischen Ellwangen läuft den Angaben nach auf Hochtouren; das dortige Werk sei voll ausgelastet. Aus dem Börsenerlös will die Unternehmensführung deshalb 30 Millionen Euro in den dortigen Bau eines weiteren Werks investieren.

Kabellose Gesellschaft

Die Börsen-Story des Batterie-Produzenten, die die Investoren geradezu elektrisiert hat, schreiben jedoch die anderen beiden Geschäftsfelder: Vor allem die wieder aufladbaren Lithium-Ionen-Batterien, aber auch die Stromspeicher. Beide sollen Varta in eine neue Liga katapultieren. „Bei den Lithium-Ionen-Akkus wollen wir das schaffen, was uns schon mit den Knopfbatterien für Hörgeräte gelungen ist“, sagt Tojner, „in die Weltspitze vordringen.“ Denn für Tojner ist klar: Die Gesellschaft der Zukunft ist kabellos. „Alle Geräte werden schnurlos sein“, so der Aufsichtsratschef. Heute fänden die kleinen Lithium-Ionen-Akkus von Varta vor allem in „wearables“ wie Kopfhörern und Fitnessbändern Anwendung. In Zukunft würden sie auch für Staubsauger oder Roboter unentbehrlich sein.

Der Marsch an die Spitze dürfte allerdings mühsam werden. 57 Prozent der globalen Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien bedienen derzeit Panasonic, LG Chem und Samsung. Die Masse der Produktion geht in Laptops und Smartphones. Am stärksten wächst allerdings das Geschäft mit der Autoindustrie. „Besonders leistungsfähige Batterien im Mini-Format sind in diesem Umfeld aber eine interessante Nische“, heißt es bei der Beratungsgesellschaft Roland Berger. Darauf setzt Varta: In der hauseigenen Forschung habe man die Energiedichte bereits um 20 Prozent gesteigert, so Tojner. Weitere 30 Prozent werde das Unternehmen in den kommenden Jahren noch herausholen – und damit mindestens auf Augenhöhe mit den asiatischen Konkurrenten sein. 80 Millionen Euro will Varta in den entsprechenden Kapazitätsausbau stecken. Da die Hälfte der Produktion in Fernost verkauft werden soll, wird das Geld wohl nach Shanghai fließen, wo Varta bereits produziert.

Für die Energiewende

Große Hoffnungen setzt die Varta-Führung auch in seine Energiespeicher-Batterien, die noch keinen Gewinn einbringen – deren Technologie aber für eine erfolgreiche Energiewende als unentbehrlich gelten, weil sie den Strom speichern können, den die vielen Photovoltaik-Anlagen auf den Hausdächern produzieren. 1,7 Millionen dieser Anlagen sind allein in Deutschland installiert – denen stehen hierzulande aber nur rund 70 000 Stromspeicher gegenüber. Heißt: Die meisten Solaranlagen-Besitzer müssen das Gros ihres erzeugten Stroms ungenutzt ins allgemeine Netz einspeisen. Und das wird sich nach 2020 nicht mehr rechnen, weil dann die Einspeise-Subventionen auslaufen. Das Marktpotenzial ist also beträchtlich, und das will Varta ebenfalls mit einer speziellen Fabrik heben.