Neue Handelssorgen schicken Dax auf Talfahrt

Die Sorge vor einem zugespitzten Handelsstreit mit den USA hat den Dax auf Talfahrt geschickt. Der Leitindex weitete seine lange Zeit nur moderaten Verluste am Nachmittag deutlich aus und erreichte im Tief bei 12.547 Punkten seinen tiefsten Stand seit Ende April.

Der Leitindex schloss dann leicht davon erholt bei 12.604,89 Punkten, was aber immer noch ein deutliches Minus von 1,40 Prozent bedeutete. Den Mai beendete er wenige Punkte unter seinem Stand vor einem Monat.

Angetrieben wurden die Sorgen von der Ankündigung durch die USA, dass Unternehmen aus der EU künftig Strafzölle auf Exporte von Stahl und Aluminium in die Vereinigten Staaten zahlen müssen - was EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker umgehend konterte mit angekündigten Vergeltungszöllen. Außerdem drückte weiter die politische Unsicherheit in Italien und ein Kursrutsch bei der Deutschen Bank auf die Stimmung.

Die übrigen Indizes aus der zweiten Reihe schlugen sich in dem negativen Umfeld immerhin etwas besser als ihr großer Indexbruder: Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen gab leicht um 0,11 Prozent auf 26.326,97 Punkte nach. Die Technologiewerte im TecDax fielen um 0,40 Prozent auf 2787,28 Zähler.

