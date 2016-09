Neue Sparpläne bei Airbus

Airbus plant offenbar ein neues Sparprogramm, bei dem auch Stellenstreichungen zur Debatte stehen sollen. Gewerkschaftsgespräche sollen in Kürze beginnen.

Der europäische Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus will laut einem Zeitungsbericht in Kürze neue Sparpläne vorlegen. Konzernchef Tom Enders wolle sich etwa in der Flugzeugsparte Doppelfunktionen vornehmen, berichtete die „Financial Times” unter Berufung auf Konzernmanager.

Gespräche mit Gewerkschaften sollten demnächst beginnen. Ein Konzernsprecher verwies darauf, dass Enders bereits Ende Juli weitere Einsparungen angekündigt hatte. „Da zu den angekündigten Kostensenkungen noch keine Entscheidung getroffen wurde, können wir Gerüchte und Medienspekulationen nicht kommentieren”, sagte er.

