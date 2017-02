Verdacht des Insiderhandels gegen Kengeter: Neuer Ärger für die Börse

Die Staatsanwaltschaft nimmt den Chef der Deutschen Börse ins Visier. Der Verdacht des Insiderhandels steht im Raum. Die Ermittlungen kommen zur Unzeit für Kengeter, der einen europäischen Börsenkonzern schmieden will.

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt ermittelt gegen Kengeter wegen Insiderhandels, weil er gut zwei Monate vor dem Bekanntwerden der Fusion mit der London Stock Exchange (LSE) in großem Stil Aktien von Deutschlands größtem Börsenbetreiber gekauft hat. Es war im Dezember 2015. Zu diesem Zeitpunkt habe er schon seit Monaten Gespräche mit der LSE geführt, erklärte die Behörde. Aufsichtsratschef Joachim Faber stellte sich hinter seinen Vorstandschef. „Die Vorwürfe sind haltlos“, ließ er mitteilen. Kengeter habe die Aktien etwa einen Monat vor der Aufnahme konkreter Fusionsverhandlungen mit der LSE gekauft.

Auslöser der Ermittlungen waren Strafanzeigen gegen Kengeter, eine davon anonym, wie die Sprecherin der Staatsanwaltschaft sagte. Es geht um Deutsche-Börse-Aktien für 4,5 Millionen Euro, die Kengeter im Dezember 2015 erworben hatte. Gut zwei Monate später machte die Börse die Fusionspläne mit der LSE öffentlich. Beide Aktienkurse zogen daraufhin deutlich an. Kengeter soll auch Chef der fusionierten Börse werden. Um den Verdacht von Insiderhandel zu klären, hatten Ermittler und Polizisten das Büro Kengeters in Eschborn sowie seine Wohnung im Frankfurter Westend durchsucht, wie die Staatsanwaltschaft bestätigte. Kengeter selbst war zu der Zeit abwesend. Er war beim Neujahrsempfang des Börsenbetreibers in London aufgetreten.

„Das Unternehmen und der Vorstandsvorsitzende kooperieren in vollem Umfang mit der Staatsanwaltschaft“, betonte die Deutsche Börse.

Finanzaufsicht prüft

Nach Erkenntnissen der Ermittler hatten die „Leitungsebenen“ der Deutschen Börse und der LSE bereits im Juli/August 2015 über eine mögliche Fusion und sogar über den Sitz einer gemeinsamen Holding gesprochen. Faber verteidigte den Vorstandschef: Er habe die Aktien im Rahmen eines Vergütungsprogramms gekauft, das vom Aufsichtsrat beschlossen worden und das bis Ende Dezember 2015 befristet gewesen sei.

Ob bei dem Aktienkauf alles mit rechten Dingen zugegangen ist, nehmen auch die Wertpapieraufseher der Bafin unter die Lupe. Sie habe die Untersuchung aber noch nicht abgeschlossen, sagte eine Sprecherin der Bonner Behörde.

Für den Magdeburger Jura-Professor Ulrich Burgard kommt die Angelegenheit für den Frankfurter Börsen-Konzern und seine Führung „zum schlechtestmöglichen Zeitpunkt“. Das Fusionsprojekt zwischen Deutscher Börse und London Stock Exchange befindet sich auf der Zielgeraden. Im März will die Wettbewerbsbehörde der Europäischen Union ihre Entscheidung bekanntgeben. Sollte sie, wie erwartet, unter Auflagen den Mega-Deal erlauben, steht die finale Prüfung der hessischen Börsenaufsicht an. Der Paukenschlag der Frankfurter Staatsanwaltschaft dürfte nun für neue Irritation sorgen.

Börsenrechtler Burgard, der im Auftrag der FDP-Landtagsfraktion ein Gutachten zur Fusion erstellt, beschreibt seine Sorge im Gespräch mit dieser Zeitung so: „Die Glaubwürdigkeit von Kengeter, die wegen seines Wohnsitzes in London ohnehin nie besonders groß war, ist weiter beschädigt.“ Auch dem Aufsichtsratsvorsitzenden Faber bescheinigt der Jura-Professor einen „Glaubwürdigkeitsverlust“. Damit stehe börsenrechtlich dessen Zuverlässigkeit in Frage.

Ausgang völlig ungewiss

Ob Kengeters Aktienkauf als verbotenes Insidergeschäft zu bewerten ist, sei aus der Ferne schwierig zu beurteilen. „Hierzu werden verschiedene Ansichten vertreten.“ Zudem müsse Kengeter „wenigstens leichtfertig gehandelt haben“. Dass er es für nötig befunden habe, sich vor dem Aktienkauf intern beraten zu lassen, zeige, so Burgard, dass er wohl selbst meinte, das Geschäft sei womöglich „nicht ganz koscher“. Der Ausgang eines Verfahrens sei ganz und gar ungewiss, sagt Burgard. Doch die aufwendigen Durchsuchungen hätte der Richter nicht ohne „Anfangsverdacht von einigem Gewicht“ angeordnet. Den Strafrahmen in einem solchen Insider-Verfahren benannte Burgard mit „Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren“.

Und noch eines falle auf: Kengeter habe den Umfang der laut Investment-Plan zu kaufenden Aktien voll ausgeschöpft. Und: „Vier Millionen Euro sind auch in seiner Gehaltsklasse keine Kleinigkeit.“