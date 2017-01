Chia, Goji, Vitamine & Co.: Neues Online-Portal der Verbraucherzentrale über Nahrungsergänzungsmittel

Magnesiumtablette, Kieselerde oder Goji-Beeren: Nahrungsergänzungsmittel gibt es viele. Wer sie nimmt, will seinem Körper damit etwas Gutes tun. Die Mittel sollen helfen, das Immunsystem zu stärken, das Hautbild zu verbessern oder den Vitaminhaushalt auszugleichen. Doch wofür sind welche Präparate sinnvoll? Wirken sie überhaupt wie gewünscht? Und welche Risiken gibt es? Der Bundesverband der Verbraucherzentralen hat gestern das neue Online-Portal „Klartext Nahrungsergänzung“ auf der Grünen Woche vorgestellt. Auf dem Portal werden alle Fragen rund um das Thema beantwortet.

Die Webseite erklärt, für welche Zwecke es verschiedene Nahrungsergänzungsmittel gibt. Es wird über gesundheitliche Risiken informiert und kritisch die Notwendigkeit einiger Präparate hinterfragt. Das Portal bietet Nutzern zusätzlich die Möglichkeit, Fragen an die Verbraucherschützer zu stellen oder Beschwerden über bestimmte Produkte einzureichen. Denn nicht alle Präparate, die beispielsweise im Internet erworben werden können, sind auch gut für den Körper. Verbraucherschützer fordern, der Staat müsse die Angebote endlich genau prüfen und kontrollieren.

⋅ Was sind eigentlich Nahrungsergänzungsmittel?

Die Kapseln, Dragées, Brausetabletten, Samen oder Beeren werden zusätzlich zur Ernährung eingenommen und sollen dem Körper fehlende Nährstoffe wie Vitamine, Zink oder Eisen liefern. 35 Prozent der deutschen Verbraucher nehmen laut der Verbraucherzentrale täglich solche Präparate ein. Nahrungsergänzungsmittel gelten rechtlich als Lebensmittel und müssen zwar registriert, aber nicht wie Arzneimittel amtlich zugelassen werden. Auf den Packungen muss „Nahrungsergänzungsmittel“ stehen und eine Empfehlung für die Einnahme gegeben werden – samt einer Warnung, diese nicht zu überschreiten. Doch was solle man davon halten, wenn ein Produkt 3000 Prozent einer empfohlenen Tagesmenge an Vitamin B 12 enthalte, kritisiert Angela Clausen von der Verbraucherzentrale NRW.

⋅ Sind Nahrungsergänzungsmittel überhaupt notwendig?

„Für große Teile der Bevölkerung sind Nahrungsergänzungsmittel nicht notwendig“, sagt Helmut Heseker, Ernährungswissenschaftler an der Universität in Paderborn. Zwar seien Vitamin-D-Tabletten für Babys oder Folsäure für werdende Mütter sinnvoll. Doch sonst gebe es frisches Obst und Gemüse längst im ganzen Jahr, Fleisch habe dank angereicherten Tierfutters einen höheren Vitamingehalt. Es sei daher relativ unwahrscheinlich, eine Vitaminmangelkrankheit wie Skorbut zu bekommen, wenn man sich ausgewogen ernährt. Nahrungsergänzungsmittel sind bei ausgewogener Ernährung also nicht nötig. Dieser Meinung ist auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung: „Ein großer Teil der Menschen in Deutschland ist ausreichend mit Nährstoffen versorgt.“

⋅ Welche Präparate sind die Topseller in Deutschland?

Laut Verbraucherzentrale sind die drei meist verkauften Nahrungsergänzungsmittel in Deutschland Magnesium, Calcium und Eisen. Aber auch der Umsatz mit Vitaminpräparaten mit Vitamin A und D konnte im Jahr 2015 um knapp 30 Prozent gesteigert werden. Verbraucher gaben 2015 rund 1,1 Milliarden Euro für Nahrungsergänzungsmittel aus. Doch die Verbraucherschützer warnen: Vor der Einnahme eines Präparats sollte der Mangel ärztlich festgestellt werden.

⋅ Was fordert die Verbraucherzentrale?

Für Nahrungsergänzungsmittel sollten gesetzliche Höchstwerte für die Inhaltsstoffe und eine generelle Zulassungspflicht festgelegt werden, fordert der Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbandes Klaus Müller. Das Bundesinstitut für Risikobewertung empfielt zum Beispiel bei Magnesium, nicht mehr als 250 Milligramm pro Tag einzunehmen und das am besten auf zwei Portionen verteilt. In einer Stichprobe fanden die Verbraucherzentralen gemessen daran aber bei 27 von 42 untersuchten Präparaten Überdosierungen. Diese könnten zu Durchfall oder Erbrechen führen. Im Internet lockt zudem auf vielen Packungen auch unzulässige Werbung mit angeblichen Gesundheitsversprechen, wie die Verbraucherzentralen beanstanden.

⋅ Wie reagieren die Hersteller?

Die Lebensmittelwirtschaft warnt vor einer Verunglimpfung von Nahrungsergänzungsmitteln. In Geschäften und Apotheken gebe es ein vielfältiges Angebot sicherer und hochwertiger Produkte, sagt der Branchenverband BBL. Der Verband unterstütze aber die Forderung nach einer Höchstmenge für Vitamine und Mineralstoffe. Allerdings müsse dies auf europäischer Ebene geregelt werden. „Nationale Alleingänge sind nur Scheinlösungen“, sagt BBL-Hauptgeschäftsführer Christoph Minhoff. Die Forderung nach einer Zulassung wie bei Arzneimitteln hält Minhoff aber für „unsinnig und überflüssig“. Der europäische Gesetzgeber habe bewusst entschieden, dass Nahrungsergänzungsmittel Lebensmittel und eben keine Arzneimittel seien. Von dem neuen Online-Portal der Verbraucherzentrale erhofft sich der BBL, dass die Verbraucher dort „wissenschaftsbasiert und ideologiefrei informiert werden“, sagt Minhoff.

Das Online-Portal „Klartex Nahrungsergänzung“ erreichen Sie unter klartext-nahrungsergaenzungsmittel.de.