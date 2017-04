Niederländische Fahrrad-Fusion geplant

Wertvollster US-Autobauer: Tesla schließt zu GM auf

New York. Tesla hat General Motors (GM) als wertvollster US-Autobauer an der Börse eingeholt. Am Montag erreichte der Börsenwert der Firma von Starunternehmer Elon Musk 51 Milliarden Dollar (48 Mrd Euro) und zog so mit GM gleich. mehr