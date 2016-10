Herzmuskel der Region schlägt kräftig: Nordwestbahn: Seither rund 10.000 neue Stellen am Flughafen geschaffen

Wer in dem Frankfurter Flughafen nur die lästige oder gar gesundheitsgefährdende Lärmquelle als Folge betriebswirtschaftlicher Gier sieht, wird sich durch den diesjährigen Passagierrückgang in seiner Meinung bestätigt sehen: Die Landebahn und das geplante Terminal 3 sind unnötig. Tatsächlich ist zwar das Verkehrsaufkommen in den vergangenen Jahren deutlich hinter den Voraussagen geblieben. Gleichwohl sind allein am Flughafen Tausende neue Arbeitsplätze entstanden. Und um die zu sichern, wird vor allem das Terminal 3 nötig sein.

Mit einem freudigen Grinsen quittiert unser Taxifahrer am Frankfurter Flughafen den Strom von Menschen, der aus dem Terminal 1 fließt. „Buchmesse! Gut!“ ruft er – und fügt in gebrochenem Deutsch hinzu: „Wenn Flugzeuge am Himmel, Essen auf dem Tisch. Wenn keine Flugzeuge am Himmel, kein Essen auf dem Tisch.“ Pointierter könnte wohl auch in Politik und Wirtschaft kein Ausbau-Befürworter den volkswirtschaftlichen Nutzen des hiesigen Großflughafens formulieren. Ob die neue Landebahn, die vor fünf Jahren in Betrieb genommen worden ist, den Taxifahrern am Flughafen denn zusätzliche Kunden beschert habe, wollen wir wissen. Unser Fahrer überlegt kurz – jedenfalls habe er mehr zu tun als damals, gibt er uns zu verstehen. Aber ob die Landebahn der Grund sei, könne er natürlich nicht sagen.

Mit diesem Problem steht unser Taxifahrer nicht allein da. Lärm ist spürbar und messbar. Die nachhaltigen wirtschaftlichen Effekte des Flughafenausbaus sind dagegen kaum zu ermitteln. Zum einen sind diese oft langfristiger Natur; zum anderen sind beispielsweise Beschäftigungszuwächse kaum monokausal zu erklären.

IHK: Prognose bestätigt

Trotzdem – oder gerade deswegen – fällt es Politikern leicht, solche Behauptungen aufzustellen: 100 000 neue Jobs sollten die Bahn, das Terminal A-Plus und das künftige Terminal 3 der Rhein-Main-Region insgesamt bringen, versprachen Hessens Landesregierung und das Fraport-Management – basierend auf den Daten aus den zum Planfeststellungsverfahren vorgelegten Gutachten. War der zeitliche Horizont dafür bei der Einweihung der 2800 Meter langen Nordwestbahn im Oktober 2011 bereits auf das Jahr 2020 ausgeweitet worden, war ein Jahr später von 2025 die Rede. Inzwischen verkneifen es sich Hessens Politiker und die Verantwortlichen der Fraport, einen Termin zu nennen.

Aber dass der Ausbau zu einem beträchtlichen Beschäftigungaufbau führt, daran lassen die Befürworter des Ausbaus weiterhin keinen Zweifel. „Der Flughafen ist und bleibt Wirtschaftsfaktor und Jobmotor Nummer 1 für Frank-furtRheinMain“, betonte gestern Matthias Gräßle, Hauptgeschäftsführer der IHK Frankfurt. Dies bestätige die Statistik: Zwischen 2010 und 2015 seien in der Region knapp 200 000 sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse entstanden. „Die Bedeutung des Flughafens für die Unternehmen im IHK-Bezirk ist dabei nicht zu gering zu bewerten“, so Gräßle. In der Hessischen Verkehrsumfrage sei eruiert worden, dass 70 Prozent der Unternehmen den Flughafen nutzten, zwölf Prozent sogar täglich.

Auch die bisherige Entwicklung am Airport scheint den Ausbau-Befürwortern Recht zu geben: Gemäß der ursprünglichen Projektion sollten allein 18 000 zusätzliche Arbeitsplätze direkt am Flughafen entstehen, der schon seit langem Deutschlands größte Arbeitsstätte darstellt. Glaubt man den Berechnungen der Fraport, beschäftigen die Unternehmen und Behörden, die direkt am Flughafen angesiedelt sind, derzeit knapp 81 000 Arbeitnehmer – nach 71 000 im Jahr 2010. Von diesem Zuwachs entfallen allein 2000 Beschäftigte auf den größten Airline-Kunden des Flughafens: die Lufthansa, die nach eigenen Angaben inzwischen auf 37 000 Arbeitnehmer kommt. In geringerem Umfang hat auch die Fraport AG selbst zum Beschäftigungsaufbau beigetragen: An ihrem Heimatstandort beläuft sich die derzeitige Zahl der „durchschnittlich Beschäftigten“ auf 20 285 – rund 1000 mehr.

Schulte hat falsch gelegen

Der durch die neue Landebahn zusätzlich ermöglichte Flugverkehr scheint sich also durchaus positiv in der Beschäftigungsbilanz niederzuschlagen. Auch wenn das Verkehrsaufkommen bei weitem nicht so stark gewachsen ist, wie es der Flughafenbetreiber vor fünf Jahren voraussagte. 53 Millionen Passagieren zählte der Flughafen 2010 – damals ermöglichten die drei Bahnen maximal 80 Starts und Landungen pro Stunde. „Bis zum Jahr 2015 wird sich die Zahl der Fluggäste auf circa 65 Millionen vergrößern“, schätze Fraport-Chef Schulte anlässlich der Inbetriebnahme der Nordwestbahn. Eine Schätzung, die sich als allzu optimistisch erwiesen hat: 61,04 Millionen Gäste verzeichnete der Frankfurter Flughafen im vergangenen Jahr – obwohl durch die neue Bahn inzwischen bis zu 100 Flieger pro Stunde starten und landen können. Das entspricht einem jährlichen Passagierplus von 1,98 Prozent – ein Wert, der unter dem von Fraport stets propagierten durchschnittlichen Langfristwachstum von „zwei bis drei Prozent“ liegt.

Und in diesem Jahr wird der drittgrößte Airport Europas sogar den ersten ganzjährigen Rückgang seit 2009 erleben. War es damals die globale Finanz- und Konjunkturkrise, die den Luftverkehr in schwere Turbulenzen stürzte, sind es nun vor allem geopolitische Konflikte, die dem Flughafenbetreiber auch in Frankfurt einen Strich durch die Rechnung machen, wie er selbst nicht müde wird zu betonen. Weil viele Menschen durch Krieg und Terror so verunsichert sind, dass sie gar nicht erst in einen Flieger steigen, leiden Airlines und Flughäfen unter geringeren Kundenzahlen. So sind von Januar bis Ende September insgesamt nur 47,69 Millionen Menschen in Frankfurt gestartet und gelandet – 1,2 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. „Als internationaler Flughafen ist Frankfurt besonders von den belastenden geopolitischen Rahmenbedingungen betroffen“, räumt Fraport ein.

Doch während die Ausbaugegner sich durch diesen Rückgang bestätigt sehen, lässt sich das Fraport-Management dadurch offenbar nicht beirren: „Wir zweifeln nach wie vor nicht an unseren langfristigen Prognosen für die Entwicklung des Passagieraufkommens“, antwortet uns die Konzernführung auf die Frage, ob sie an den Voraussagen der beiden Gutachten festhält, die im Herbst 2014 in ihrem Auftrag vorgelegt wurden. Zwischen 68 und 73 Millionen Fluggäste wird der Frankfurter Flughafen demnach im Jahr 2021 begrüßen.

Risikofaktoren

Eine zunächst durchaus optimistisch anmutende Prognose, wenn man bedenkt, dass sich Konzept und Gewichtung der internationalen Drehkreuze in den vergangenen Jahren stark verändert haben. Die europäischen Drehkreuze haben strukturelle Probleme – sowohl auf den Kurz- als auch auf den Langstrecken. Etwa die Hälfte des innereuropäischen Verkehrs kontrollieren mittlerweile die Billigfluggesellschaften, die explizit auf Direktverbindungen setzen – also Hubs umfliegen. Sie graben damit Drehkreuzen wie dem Frankfurter Flughafen die Kundenbasis ab. Die klassischen Airlines wie Lufthansa haben außerdem ein Kostenproblem und können mit den komplexen Drehkreuzen auf den Kurzstrecken kaum noch mithalten, so dass sie selbst mit Billig-Töchtern verstärkt auf den Punkt-zu-Punkt-Verkehr von kleineren Flughäfen setzen – so wie die Lufthansa mit Eurowings, die stetig wächst – im Gegensatz zur Kernmarke Lufthansa.

Und was die Langstrecken angeht, so sind die neuen Flughafenprojekte in der Türkei und im Nahen Osten eine ernste Bedrohung. Denn sie ziehen Verkehr ab, der bislang zum Teil über die europäischen Airports wie Frankfurt oder Paris geleitet worden ist. Stattdessen steigen Passagiere auf dem Weg von Hamburg oder Berlin nach Singapur nun nicht mehr nur in Frankfurt, sondern auch in Dubai oder Abu Dhabi um.

Fraport steuert um

Umbrüche, die in den Prognosen der vorgelegten Gutachten aber berücksichtigt seien, versichert das Fraport-Management –, das sich inzwischen lautstark bemüht, mehr Billigflieger nach Frankfurt zu holen. Derzeit entfallen gerade mal vier Prozent des Flugaufkommens auf die begehrten Billigheimer – an anderen Drehkreuzen sind es schon mehr als 20 Prozent. Das Interesse der Billigflug-Gesellschaften sei vorhanden, heißt es bei der Fraport. Optimistisch kann den Flughafenbetreiber zudem stimmen, dass die Lufthansa kürzlich auch mit der größten chinesischen Fluggesellschaft Air China eine enge Kooperation beschlossen hat – denn das mit Abstand größte Wachstumspotenzial des Weltluftverkehrs liegt nun mal in China. So geht das Unternehmen nach eigener Aussage „davon aus, dass das neue Terminal 3 rechtzeitig zur Erreichung der Kapazitätsgrenzen unserer bestehenden Terminals fertig sein wird.“

Allerdings hat das Management die Inbetriebnahme des umstrittenen Terminals – das nötig ist, um den Kapazitätsgewinn durch die vierte Bahn voll auszuschöpfen – inzwischen mehrmals verschoben. Die Fertigstellung ist nun für 2023 avisiert. Laut Gutachten wäre dann die von Fraport genannte Kapazitätsgrenze längst überschritten. Denn nach Darstellung von Fraport liegt die Grenze für einen reibungslosen Betrieb der beiden bestehenden Terminals bei rund 64 Millionen Passagieren. Ein „Überlastbetrieb“ mit bis zu 68 Millionen Passagieren ist nach Angaben des Betreibers für kurze Zeit denkbar, würde aber zu Verzögerungen im Betrieb führen, vor allem am Check-in und bei den Sicherheitskontrollen. Wie Fraport immer wieder betont, kommt es da zu Stoßzeiten heute schon – vor allem in den Sommerferien – zu Engpässen.

Qualität muss steigen

Insofern ist die Frage, wann die derzeitigen Prognosen eingehalten werden, für das Unternehmen von eher zweitrangiger Bedeutung. 59 Prozent aller Passagiere am Frankfurter Flughafen sind Umsteiger. Um diese ausländischen Passagiere zu halten, muss der Betreiber ihnen im harten internationalen Wettbewerb eine hohe Qualität bieten. Denn die sind nicht gezwungen, hier in Frankfurt umzusteigen. Ihnen bieten sich nicht nur in Paris und London, sondern zunehmend auch am Golf und in Istanbul Alternativen. Mit der vierten Bahn hat der Frankfurter Flughafen immerhin schon einige wichtige Qualitätsverbesserungen erreicht: Die chronischen Verspätungen sind Vergangenheit; mehr als 80 Prozent der Flieger starten und landen inzwischen pünktlich. „Damit liegen wir in den Top Ten der weltweiten Hub-Flughäfen“, heißt es bei Fraport.

Das Problem ist tatsächlich die Abfertigung: 41 Prozent aller Passagierflüge mussten im vergangenen Jahr auf dem Vorfeld abgefertigt werden – ein miserabler Wert im internationalen Vergleich, der Frankfurt deutliche Wettbewerbsnachteile bringt. Schließlich macht es einen großen Unterschied, ob die Passagiere direkt – und vor Wind und Wetter geschützt – in das Innere eines Terminalgebäudes gelangen, oder ob sie auf dem lauten, zugigen Vorfeld aussteigen müssen, um mit Bussen zum Terminal gefahren zu werden. Vor allem im Terminal 2 kommt es immer wieder zu Engpässen – was auch daran liegt, dass die dortigen Airlines zur selben Zeit ihre Hauptstoßzeiten haben. Und im alten Terminal 1 müssen die Passagiere sehr lange Wege gehen. Insofern braucht Fraport das neue Terminal, um sich mit neuen Konzepten zukunftsfähig zu positionieren und damit konkurrenzfähig zu bleiben.