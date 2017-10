Norwegens König warnt: Wirtschaftlich goldene Zeiten vorbei

Uniper sieht Fortum-Pläne weiter als „feindliche Übernahme”

Düsseldorf. Der Übernahmekampf um die Eon-Abspaltung Uniper mit 13 000 Jobs ist in vollem Gang. Der finnische Kauf-Interessent wirbt in Interviews um Vertrauen, Uniper kämpft um seine Unabhängigkeit. Sind am Ende Tausende Jobs in Gefahr? mehr