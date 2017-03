Zinsausblick und Anleihekäufe: Notenbank: Kein Ende der Geldflut in Sicht

Mögen Deutschlands Sparer noch so laut über die schleichende Entwertung ihrer Vermögen klagen und Ökonomen sowie Politiker hierzulande noch so vehement eine Abkehr von der Politik des ultrabilligen Geldes fordern – unter der Führung ihres Präsidenten Mario Draghi bleibt die Europäische Zentralbank (EZB) zunächst bei ihrem Kurs und beschränkt sich dabei auf eine minimale verbale Abrüstung.

Das Leid der Sparer-Nation Deutschland hat noch lange kein Ende: Trotz der fulminanten Rückkehr der Inflation macht die Europäische Zentralbank (EZB) weder Anstalten, die Zinsen in absehbarer Zeit zu erhöhen, noch Abstriche an ihrem Wertpapierkäufen vorzunehmen. Dabei ist im Februar die Teuerungsrate in der Eurozone erstmals seit Mitte 2012 auf zwei Prozent gestiegen. Und damit auf den Wert, auf den die EZB mit ihrer Nullzinspolitik und ihrem Billionen Euro schweren Kaufprogramm seit Jahren vordergründig abzielt. In Deutschland ist die Inflationsrate mit 2,2 Prozent sogar über diese Marke geklettert, bei der alle großen Notenbanken Preisstabilität gewährleistet sehen.

Unerfüllte Hoffnung

Mit Spannung hatten deshalb vor allem hierzulande die zahlreichen Kritiker der EZB den gestrigen Auftritt von Mario Draghi nach der Sitzung des EZB-Rates in Frankfurt erwartet. Dass dieser angesichts des Inflationsanstiegs – der die Sparer neben den historisch niedrigen Leitzinsen zusätzlich belastet – nun gleich das vorzeitige Ende der Wertpapierkäufe einläutet und damit den Weg frei macht für Zinserhöhungen, hat zwar niemand ernsthaft erwartet. Aber zumindest auf deutliche Signale für die geldpolitische Wende hatten Sparer, Banker und Politiker gehofft.

Aber ihre Hoffnungen wurden nicht erfüllt. Zwar blickt die EZB nach Draghis Aussagen inzwischen mit gewisser Zuversicht auf die weitere konjunkturelle Entwicklung in der Währungsunion. Zudem sagt nun auch die EZB für dieses und das kommende Jahr eine höhere Inflation voraus als noch vor drei Monaten. Demnach erwarten ihre Volkswirte für 2017 eine Teuerungsrate von 1,7 Prozent und für 2018 eine Rate von 1,6 Prozent – bislang hatten sie nur mit 1,3 bzw. 1,5 Prozent gerechnet. Aber den Einstieg in den Ausstieg aus ihrer ultralockeren Geldpolitik wagt die Notenbank trotzdem noch lange nicht, wie Draghi gestern verdeutlichte. Selbst der Zinsausblick, den Draghi nun schon seit etlichen Monaten gibt, ist der gleiche geblieben. Und der besagt nicht nur, dass die Leitzinsen noch lange nach dem Ende der Wertpapierkäufe auf dem aktuell niedrigen Niveau bleiben werden – die EZB hat im Dezember das Ende ihre Einkaufstour um weitere neun Monate auf Ende 2018 verschoben. Er besagt auch, dass die Zinsen noch weiter sinken könnten. Keine guten Aussichten also für die Sparer, die angesichts gestiegener Inflation und Nullzinsen doppelt gekniffen sind. Im 25-köpfigen EZB-Rat habe es gestern zwar eine „kurze Diskussion“ darüber gegeben, ob man die Möglichkeit noch niedrigerer Zinsen streichen sollte, berichtete Draghi. Aber die 19 Euro-Finanzminister und die sechs Direktoriumsmitglieder hätten sich dagegen entschieden.

Über ein Ende des Wertpapier-Kaufprogramms hat der Rat laut Draghi gar nicht erst diskutiert. Für plötzlich auftretende negative Szenarien hält sich die EZB die Möglichkeit, das Kaufprogramm gegebenenfalls auszuweiten, sogar aufrecht. Wenn auch die Wahrscheinlichkeit solcher externer Schocks deutlich gesunken sei, wie der EZB-Präsident einräumte.

Das einzige Zugeständnis des Notenbank-Rates vor dem Hintergrund der verbesserten Konjunkturlage und der höheren Inflation: eine Art freiwilliger Selbstkontrolle. Demnach verzichten die Notenbanker künftig darauf, alle Waffen zu nutzen, die ihnen zur Verfügung stehen – zum Beispiel die äußerst günstigen Langfrist-Kredit-Programme für Banken, die die EZB in immer wieder gewährt hat. Das jüngste läuft in diesem Monat aus und werde nicht verlängert, kündigte Draghi an. Seine Begründung: „Es gibt nicht mehr das Gefühl, dass das Risiko einer Deflation drängend ist“. Die Angst vor sinkenden Preisen – die in Deutschland nur von wenigen Ökonomen geteilt worden ist – zählte in der Vergangenheit zu den Hauptargumenten der EZB für eine ultralockere Geldpolitik.

EZB will höhere Löhne

Für ein Ende dieser Politik ist es nach Ansicht der Notenbanker gleichwohl viel zu früh. „Ein sehr erhebliches Ausmaß an geldpolitischer Unterstützung wird immer noch benötigt, um sicherzustellen, dass die Inflationsrate auch nachhaltig auf ein Niveau von zwei Prozent zurückkehrt“, betonte der 69-jährige Italiener. Der wichtigste Knackpunkt – die Entwicklung, auf die die EZB warte und die sich noch nicht eingestellt habe, sei ein breites Anziehen der Löhne in der Eurozone. Nur dies könne einen sich selbst tragenden Preisanstieg, eine dauerhaft höhere Inflation nahe des EZB-Ziels sichern, so Draghi, der erneut darauf hinwies, dass der derzeitige Inflationsschub vor allem dem statistischen Basiseffekt beim Ölpreis geschuldet und deswegen nur vorübergehender Natur sei. Tatsächlich war der Ölpreis Anfang 2016 unter 30 Dollar pro Barrel gerutscht – inzwischen notiert er bei rund 55 Dollar. Dieser Anstieg schlägt auf die Statistik durch. Allerdings begann dann der Anstieg der Ölpreise im März 2016, so dass dieser Effekt nach einhelliger Meinung bald nachlassen wird. Draghi rechnet damit, dass die Teuerungsrate im Frühsommer wieder zurückgeht.